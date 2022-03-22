雲林最美幼兒園 木構造建築打造露台遊戲室

雲林斗南國小非營利幼兒園新建工程於今日，由縣長張麗善主持動土奠基典禮。為解決斗南鎮公托不足問題，縣府利用斗南國小閒置校地，斥資6,231萬元，新建雲林縣第一所「現代木構造幼兒園建築」委外經營，不只降低鎮公所每年公托負擔，也給孩子貼近自然的學習環境。

斗南鎮長沈暉勛說，為讓所有孩子權益受保障，鎮立公托向來不抽籤，有多少孩子就收多少，每年都暴滿增班，使得需增聘教保員、增加娃娃車，公所每年支出所費不貲，形成財務負擔。若公托興建完成，不只能委外經營減輕鎮公所負擔，也能讓孩子就地學習，多睡30分鐘至1小時。

建築師賴人碩說，幼兒園總樓地板面積1100平方公尺，規劃興建三層樓，共8個空間，包含一樓的廚房、辦公室、2間教室，二樓多功能才藝教室、2間教室，三樓是結合露台的室內遊戲室，全室通鋪木地板，打造低碳的木構造建築。

縣長張麗善表示，斗南非營利幼兒園預計2至3歲開設一班，3至5歲開設3班，最多能容納106位孩子，目前規劃聘請13至15名老師，再加上每班2名教保員；且會經營樂齡學習中心，開放55歲以上民眾報名，每天下午2點至4點固定辦理課程，每年統計出席狀況頒發證書，但因應防疫規定，目前每班最多招收22名學生。