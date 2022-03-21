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東海救援學生 黃秋雄慨捐1600萬盼培養烏克蘭的張忠謀

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
壽圓文教基金會董事長黃秋雄捐1600萬元，可讓10名烏克蘭學生來台完成大學4年學業。圖／東海大學
壽圓文教基金會董事長黃秋雄捐1600萬元，可讓10名烏克蘭學生來台完成大學4年學業。圖／東海大學

東海大學17日召開記者會，發起幫助烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」 人道救援計畫。壽圓文教基金會董事長黃秋雄第 一時間慷慨解曩認捐計畫所需經費1600 萬元整，希望藉此拋磚引玉， 幫助更多烏克蘭學生在此困難時期來台念大學。這筆經費預計可資助10名烏克蘭學生，大學4年全額學雜費、定額生活補助費。

俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭，為幫助烏克蘭青年繼續學業，東海大學配合教育部推出烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的援助計畫，消息公布不到24小時，黃秋雄主動慨捐助新台幣1600 萬元，全額支持這項計畫的消息。

黃秋雄曾在外交務，現任會計師，曾任東海大學董事會監察人。他指出，台積電前董事長張忠謀在二戰期間也是跟隨其父親輾轉逃往美國，備極艱辛，家人栽培加上他努力奮鬥，終有今日成就！黃秋雄希望透過像東海大學這樣的人道救援計畫，為烏克蘭培育出像張忠謀這樣的傑出人才。

東海大學校長張國恩表示，東海大學在校友、國際學院基於人道立場發起烏克蘭學生來台求學援助計畫，驚喜獲得黃秋雄大力贊助， 1600萬可全額支助10名烏克蘭的學生4年在東海的求學費用。

東海大學 烏克蘭 俄羅斯

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