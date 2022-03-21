成大蔡少正研究子宮內膜異位獲國際肯定 今獲學術獎

成功大學生理所講座教授蔡少正長期致力子宮內膜異位症、癌症致病及惡化的分子機制研究，獲得國際肯定，發表的相關論文，被引用的次數為全世界排名前2%的學者，2020年並成為富勒．貝澤爾國際傑出科學家獎全球唯一得主，教育部今天頒給第65屆學術獎，表彰他多年的努力與成果。

成大表示，蔡少正的研究主要探討人類疾病產生的分子機制，尤其是子宮內膜異位症發生以及癌細胞抗藥性產生的原因。目前為止已發表約130篇研究論文，總計被引用次數達7700次以上。

成大指出，在癌症研究方面，蔡少正主要探討缺氧誘發癌細胞產生抗藥性的機制，其中發表全世界第一篇報導環形核糖核酸具有生物功能的論文，獲得美國癌症研究學會（American Association for Cancer Research, AACR）頒發2017癌症研究期刊最佳被引用論文獎（Most-cited Article Published in 2017 Cancer Research），是台灣第一篇獲得此殊榮的論文。

在子宮內膜異位症研究方面，蔡少正透過一連串分子生物學及細胞學實驗，證實異位組織可自行利用膽固醇合成女性賀爾蒙，改寫了有關子宮內膜異位組織合成生存所必須的賀爾蒙之分子病理機制，不僅解釋賀爾蒙治療方法失效的原因，也提供一個可能替代療法，破解國際多數學者未解之謎，也因此獲選為2020年富勒．貝澤爾國際傑出科學家獎（Fuller W. Bazer SSR International Scientist Award）全球唯一得主。

蔡少正認為，做學問要「即物窮理」，扎扎實實地把根基打好，才可以舉一反三，游刃有餘；常鼓勵學生要做一個快樂的研究生，因為「研究工作是唯一合法的無本生意，利用國家的資源來完成個人的夢想，是一件無比快樂的事」，在學生時期應該勇敢的去作夢、追夢。