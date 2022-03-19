學習歷程檔案亂象生 教育局呼籲親力親為

大學招考新制上路，考生需於4月上傳高中最後學期「學習歷程檔案」，不少學生為求考上理想學校，花錢尋求外界協助，甚至北科大直接將檔案商品化被教育部糾正。新北市教育局今上午舉行「學習歷程檔案工作坊」，提醒學生若花錢製作精美檔案卻未親身參與，教授面試時簡單對談即能得知檔案是否親力製作，建議學生別花冤枉錢。

學習歷程檔案從111學年度起成為大學招生評比之一，不少學生為此傷透腦筋，坊間補教業嗅到商機提供代為製作、口試輔導等，越熱門的學系價格越高，醫學系甚至喊到6萬之譜。就連電商也來搶食檔案大餅推出要價數千至萬元的「學習歷程套餐」。

新北市教育局為協助學生製作檔案，今上午舉行「學習歷程檔案工作坊」。教育局表示，外界補教業也是透過探聽目標學系的特色、風格後，融入學生經歷為學生製作檔案，讓檔案內容符合學系的期待。檔案引起教授興趣，但學生若未親身製作檔案，雙方對談幾句後，很容易被教授識破，呼籲學生親自製作檔案才是上策。

教育局今上午邀請台灣大學林國明教授等6位教授，親自指導學生如何撰寫學習歷程檔案，工作坊協助學生精進學習歷程檔案製作，林國明教授以大學的角度分享對高中生學習歷程檔案期待，讓學生依課程成果屬性分為人文、法商、數理、生技、資訊共5組，依教授專長分組指導精修課程成果並進行發表。

另外，教授也與20名高中教師分享指導學習歷程檔案製作要領，讓教師充分掌握後，回到校園將資訊傳達給更多學生。