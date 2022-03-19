9成8民眾每天看 文大調查：政府玩迷因哏好感度更高

中國文化大學廣告學系即日推出畢業展「解迷因MEMEsight」，並發布「品牌、政治咖玩迷因，你中了沒？」民調結果，根據調查指出，約98%民眾每天都會接觸到迷因，逾五成民眾認為迷因可加深品牌印象，更有超過四成民眾認為，當政府單位操作迷因時更能增加對該單位的好感度。

文化大學廣告系主任鈕則勳表示，98%的受訪者一天至少接觸一次迷因，其中以臉書31%最多，其次則為IG 24%，迷因內容又以時事、娛樂及政治類最多；受訪者多表示，迷因有趣好笑又容易產生共鳴，逾半數、56%受訪者會和他人分享迷因，35%純粹欣賞，另有2%會再二創。

針對惡搞為主的「地獄迷因」，鈕則勳表示，根據調查有46%民眾可接受用黑色幽默進行網路傳輸，也有33%民眾表示排斥。但近五成民眾可以接受地獄迷因的玩笑，顯示社會風氣已開放許多，但品牌若使用地獄迷因作行銷宣傳，則有三成六民眾不支持，評估是因為品牌藉走偏鋒、黑色幽默雖容易產生話題，但也可能創造爭議，未必是令人「驚艷」的創意。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則指出，超過四成民眾認為政府單位操作迷因時，能夠增加對該單位的好感度。其中年輕人的好感度受影響比例高於年長者，可看出政治操作迷因較對年輕人的胃口、符合他們的調性。建議各政府單位，應該積極在社群上使用迷因宣傳，相較其他形式的宣傳迷因更具一定優勢。

聯合報採訪中心副主任林政忠也說，根據民調顯示，有四成五的民眾認為政治人物操作迷因時，更容易讓他們記起政治訊息，「愈搞笑愈深刻」。以性別來看，女性占49%遠勝男性37%，表示政治人物可善用迷因的易懂性，讓女性選民記住政治訊息。好感度方面，也以女性中年族群最有效果，獲得3分的平均數，相反卻對男性老年族群最沒效果，主因為老年男性通常有自己的政治網絡和人際關係，族群中的口耳相傳勝過梗圖傳播。

「解迷因MEMEsight」即日起至3月20在台北信義新光三越A9館9樓宴會展演館登場，內容包括舉辦民調記者會、研討會等，盼民眾共襄盛舉。