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搶攻印度華語市場 首本專為印度人設計華語教材出版

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表。記者張裕珍／翻攝
印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表。記者張裕珍／翻攝

市面上少有替印度人設計的華語教材，且與印度國情與文化有很大差距。有鑑於此，印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表，讓台灣更有力搶攻印度華語市場。

為在印度推廣華語教育，清大受教育部委託在印度成立台灣教育中心，近年積極籌備專為印度生編纂的華語教材，找來清大中文系教授陳淑芬擔任主編，經向台、印、美三地多名顧問反覆諮詢，組織由10位華師、50位印度生的試教團隊，教材近期出版。

清大計畫辦公室今天舉行發表首本印度國別化華語教材「不可思議華語」，新書由教育部全額支持，教材內容以趣味故事介紹台印的文化特色。清大全球長嚴大任、印度台北協會副會長崔柏尚（Prasant Tripathi）、來自全台各地的印度籍教授約30人來都親赴清大見證。

清大計畫辦公室主任王偉中說，過往華語教材都非為印度人設計，教學上不太合宜，如今這本專為印度人設計的華語教材出版後，讓不少印度學生格外感動，像是用中文介紹印度婚禮等，也讓印度學生感到親切，辦公室也將陸續推出印度國別化商用華語系列，促進台印之間的交流。

王偉中也提到，台印雙邊師生交流比想像來得多，其實在台灣的印度籍大學教授多達3、40人，其中還有2人因特殊貢獻獲得移民署頒發永久居留證梅花卡，印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室成立後，也介紹印度學生來台念書，許多大學的印度生人數激增，光清大就從40人增至300人。

首本印度國別化華語教材「不可思議華語」出版，主要學校對象為在印度大學學習華語第2年，或有華語程度A2、B1的印度學生。接受試教的印度學生辛如詩（Arushi Singh）興奮表示，「學華語多年，終於遇到一本對照中醫與印度醫學阿育吠陀的教材，還有瑜珈、印度婚宴的內容，我能輕鬆用華語跟臺灣人談我的國家。」

印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表。記者張裕珍／攝影
印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表。記者張裕珍／攝影
印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室發表首本印度國別化華語教材，清大計畫辦公室主任王偉中（左）與印度台北協會副會長崔柏尚（右）參與。記者張裕珍／攝影
印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室發表首本印度國別化華語教材，清大計畫辦公室主任王偉中（左）與印度台北協會副會長崔柏尚（右）參與。記者張裕珍／攝影

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