搶攻印度華語市場 首本專為印度人設計華語教材出版

市面上少有替印度人設計的華語教材，且與印度國情與文化有很大差距。有鑑於此，印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室費時2年，籌編首本印度國別化華語教材，今天選在印度色彩節（Holi）於清大發表，讓台灣更有力搶攻印度華語市場。

為在印度推廣華語教育，清大受教育部委託在印度成立台灣教育中心，近年積極籌備專為印度生編纂的華語教材，找來清大中文系教授陳淑芬擔任主編，經向台、印、美三地多名顧問反覆諮詢，組織由10位華師、50位印度生的試教團隊，教材近期出版。

清大計畫辦公室今天舉行發表首本印度國別化華語教材「不可思議華語」，新書由教育部全額支持，教材內容以趣味故事介紹台印的文化特色。清大全球長嚴大任、印度台北協會副會長崔柏尚（Prasant Tripathi）、來自全台各地的印度籍教授約30人來都親赴清大見證。

清大計畫辦公室主任王偉中說，過往華語教材都非為印度人設計，教學上不太合宜，如今這本專為印度人設計的華語教材出版後，讓不少印度學生格外感動，像是用中文介紹印度婚禮等，也讓印度學生感到親切，辦公室也將陸續推出印度國別化商用華語系列，促進台印之間的交流。

王偉中也提到，台印雙邊師生交流比想像來得多，其實在台灣的印度籍大學教授多達3、40人，其中還有2人因特殊貢獻獲得移民署頒發永久居留證梅花卡，印度台灣華語教育中心國立清華大學計畫辦公室成立後，也介紹印度學生來台念書，許多大學的印度生人數激增，光清大就從40人增至300人。