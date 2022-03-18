代理教師每年2個月0收入 教團籲開放兼職

全國教育產業總工會（全教產）今天召開記者會，長年以來教育部透過各項規定禁止學校基層、代理教師兼職，但考試院已於去年底將《公務員服務法》修正草案遞交立法院審議，草案擬有限度解除公務員兼職限制。對此全教產要求，教育部應開放代理教師兼職禁令，以彌補代理教師暑假兩個月的零收入。

代理教師和專任教師同工不同酬已行之有年，代理教師多數聘期僅有10至11個月，僅有少部分縣市如台北市、金門縣、嘉義市中小學代理教師領足12個月。全教產今天召開記者會，理事長林碩杰表示，考試院為了契合時代需要，已於去年底將《公務員服務法》修正草案遞交立法院審議，草案擬有限度解除兼職限制，包括於法定工作時間外，可從事社會公益性質活動，或在不影響本質的情況下可從事非經常性、持續性的工作。

林碩杰指出，草案也擬規定，公務員得於法定工作時間外，依個人才藝表現獲取適當報酬，並得就其財產處分、智慧財產權及肖像權授權行使獲取合理對價。全教產在109年時便去函教育部和縣市政府，建議應開放教師兼職，但訴求遭拒於門外，如今考試院已經先起跑，莫非教育部還要再睡嗎？

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，工會曾接獲相關求救，一名單親媽媽代理教師須撫養兩子，平常單薪要撫養兩口已有些困難，遇上暑假時又會失去兩個月的薪水，便來向工會詢問該如何請領低收入戶補助。

林碩杰說，現在中小學代理教師普遍面臨聘期不足12個月的問題，由於多數代理教師7、8月均無薪水。代理教師雖能擁有每周固定時數到大學兼課，但擔任講師至少需碩士學歷，並非所有代理教師都符合學歷門檻，更多時候職缺則傾向找博士學位者，因此兼課一途可說是僧多粥少。故呼籲教育部，應馬上開放代理教師兼職禁令，只要是非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職之工作均應開放，以彌補代理教師兩個月零收入。

林碩杰也說，也由於正式教師缺額越來越少，很多教師從教甄「上岸」後都已將近40歲，即便要做滿25年都很難。再者，政府針對112年新基金目前只規劃至85歲，112年起，新進教師退休金個人帳戶制到85歲之後恐已用罄，故也應針對近年來新進教師開放兼職禁令，以便教師及早準備退休金。