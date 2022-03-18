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代理教師每年2個月0收入 教團籲開放兼職

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會上午舉行記者會呼籲教育部應表開放代理教師兼職，全教產指出，由於代理教師7、8月均無薪水，已影響基本生活，教育部應開放代理教師兼職禁令。記者葉信菉／攝影
全國教育產業總工會上午舉行記者會呼籲教育部應表開放代理教師兼職，全教產指出，由於代理教師7、8月均無薪水，已影響基本生活，教育部應開放代理教師兼職禁令。記者葉信菉／攝影

全國教育產業總工會（全教產）今天召開記者會，長年以來教育部透過各項規定禁止學校基層、代理教師兼職，但考試院已於去年底將《公務員服務法》修正草案遞交立法院審議，草案擬有限度解除公務員兼職限制。對此全教產要求，教育部應開放代理教師兼職禁令，以彌補代理教師暑假兩個月的零收入。

代理教師和專任教師同工不同酬已行之有年，代理教師多數聘期僅有10至11個月，僅有少部分縣市如台北市、金門縣、嘉義市中小學代理教師領足12個月。全教產今天召開記者會，理事長林碩杰表示，考試院為了契合時代需要，已於去年底將《公務員服務法》修正草案遞交立法院審議，草案擬有限度解除兼職限制，包括於法定工作時間外，可從事社會公益性質活動，或在不影響本質的情況下可從事非經常性、持續性的工作。

林碩杰指出，草案也擬規定，公務員得於法定工作時間外，依個人才藝表現獲取適當報酬，並得就其財產處分、智慧財產權及肖像權授權行使獲取合理對價。全教產在109年時便去函教育部和縣市政府，建議應開放教師兼職，但訴求遭拒於門外，如今考試院已經先起跑，莫非教育部還要再睡嗎？

桃園市教育產業工會理事長熊書顯說，工會曾接獲相關求救，一名單親媽媽代理教師須撫養兩子，平常單薪要撫養兩口已有些困難，遇上暑假時又會失去兩個月的薪水，便來向工會詢問該如何請領低收入戶補助。

林碩杰說，現在中小學代理教師普遍面臨聘期不足12個月的問題，由於多數代理教師7、8月均無薪水。代理教師雖能擁有每周固定時數到大學兼課，但擔任講師至少需碩士學歷，並非所有代理教師都符合學歷門檻，更多時候職缺則傾向找博士學位者，因此兼課一途可說是僧多粥少。故呼籲教育部，應馬上開放代理教師兼職禁令，只要是非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職之工作均應開放，以彌補代理教師兩個月零收入。

林碩杰也說，也由於正式教師缺額越來越少，很多教師從教甄「上岸」後都已將近40歲，即便要做滿25年都很難。再者，政府針對112年新基金目前只規劃至85歲，112年起，新進教師退休金個人帳戶制到85歲之後恐已用罄，故也應針對近年來新進教師開放兼職禁令，以便教師及早準備退休金。

代理教師 教育部 公務員

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