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學生上課吹冷氣電費誰要繳？ 今年5月起中央全包了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
全國高中以下學生今年都「班班有冷氣」，5月起在校上課使用冷氣，電費由中央全額補助。本報資料照
全國高中以下學生今年都「班班有冷氣」，5月起在校上課使用冷氣，電費由中央全額補助。本報資料照

教育部5月起補助全台學生在校使用冷氣電費，因雲林縣較早於2年前完成「班班有冷氣」，並實施使用者付費，雲林縣議員王又民今在議會質詢時指出，近日接獲10多位家長陳情學校預收冷氣費，縣長張麗善答詢表示，現行作法是縣府作法，5月起配合中央政策實施，會請已收取費用的學校退費。

教育處長邱孝文表示，雲林縣比其他縣市提早2年裝設好各班冷氣，現行做法是「使用者付費」及縣府依各校班級數、學生數估算，每人每學年度補助100至800元不等的固定金額，超出補助範圍則自付。

邱孝文指出，中央補助將從5月開始實施，縣府已收到教育部公文，將配合中央所概算各校各班每年5、6、9、10月共4個月，每月22天上課日，每天8小時的冷氣使用量，撥付整筆補助經費。

邱孝文說，在其他時段自行使用，或超出補助範圍，仍循使用者付費原則，超出電費需自付，範圍內不該收費的部分，不會向學校及學生收取，新規定5月起適用，有預先收取費用的學校將會退還。

「班班有冷氣」所裝設的教室包括普通教室、專科教室、圖書室及集中式資源班等集中式教學教室，而每天分散上1或2堂課的抽離式資源班則不在此內，不適用同一使用原則，但另有20％補助；縣府也幫行政辦公室裝冷氣，電費則由縣府全額支付。

班班有冷氣 雲林 教育部

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