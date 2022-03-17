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立委再提分發入學級距改0.1% 教長籲先讓考生安心應考

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠上午在立法院呼籲，考生即將在7月考分科測驗，此時應讓考生安心應考，避免再有制度改變影響心情。記者陳正興／攝影
教育部長潘文忠上午在立法院呼籲，考生即將在7月考分科測驗，此時應讓考生安心應考，避免再有制度改變影響心情。記者陳正興／攝影

招聯會日前決定111學年度分發入學管道級距計算維持「前1%」，但今天高虹安等立委召開記者會，盼將級距改為「前0.1%」。立法院今天召開教育文化委員會，教育部潘文忠說，111學年考招制度已於106年以前就邀集過個單位討論，7月分科測驗即將登場，此時應該讓考生安心應考，避免再異動影響考生心情。

立法委員高虹安等人今天上午召開記者會，指教育部與招聯會最後拍板分科測驗以「前1%」為級分制級距，而非採計原參採「前0.1%」為級距，恐嚴重影響考試鑑別度，甚至可能不利具有專才的考生，長遠來看，則可能影響國家重點領域高階人才培育。

教育部長潘文忠則表示，111學年度的考招制度早在106年以前，就已經邀請大學端、高中代表進行多次討論，最後決定分科測驗仍採級分制，且過往級距計算均以「前1%」為基礎。

潘文忠也說，後來招聯會提出「前0.1%」方案，但經常務委員討論後，最終以多數決投票決定採「前1%」為方案，對此，教育部也表示尊重，但有鑒於今年7月就將舉行分科測驗，這時候應讓考生安心應考，避免制度變革再影響考生心情，希望各界了解。

教育部 分科測驗 潘文忠

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