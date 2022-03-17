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北港、土庫及褒忠圖書館 榮獲全國閱讀力冠亞季軍

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
文觀處長陳璧君至褒忠圖書館閱讀書籍，關心書籍數量與借閱情況。圖／雲林縣政府提供
文觀處長陳璧君至褒忠圖書館閱讀書籍，關心書籍數量與借閱情況。圖／雲林縣政府提供

教育部公佈「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，雲林縣110年人均擁書冊數2.4冊，人均借閱冊數1.75、人均到館次數0.92、民眾持有借書證比例38%。其中北港鎮、土庫鎮、褒忠鄉獲績優城市獎，文觀處陳璧君處長昨（16）日到3鄉鎮圖書館貼紅榜，肯定推廣閱讀努力。

教育部整體閱讀力表現，以人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館次數及民眾持證比例等4項指標數值，進行全國年度評比，並分為直轄市、縣市及鄉鎮市組。

在鄉鎮市組中，北港鎮已連3年「人口3.8萬以上組」獲第1名、土庫鎮於109年首次入選「人口2.2萬至3.7萬組」第5名、110年進步至第3名，褒忠鄉連續3年位居「鄉鎮市人口1萬至2.1萬組」第1、2名。

今年雲林縣雖未獲「縣市人口50萬以上組」獎項，但縣長張麗善表示，雲林自106年打造閱讀品牌「微冊角落」，希望大家因閱讀而幸福。這次北港、土庫、褒忠的優異成績，是縣內20鄉鎮市圖書館學習的楷模，希望大家致力推動閱讀，培養民眾閱讀風氣。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣20鄉鎮市都有微冊角落，目前已超過170個店家據點，在110年更獲得宏致電子股份有限公司捐贈2輛行動圖書車「熊勇號」、「徐海鋒號」予縣府，這2輛行動書車1輛載童書、1輛載大人看的書，開往雲林學校、社區等各處，將書香深入到縣內各角落。

為推動閱讀風氣，雲林縣政府文化處圖書館表示，目前辦理「閱讀存摺．讀力成長集點趣」集點活動，借書5冊集點數1點，跨區預約書籍到館2本1點，跨區預約書籍累計點數不在限制內，集滿一定點數將可兌換精美小禮物，目前兌換最熱烈的是兒童套書、閱讀小書包及手電筒筆，活動即日起至10月底，歡迎到文化觀光處圖書館及行動書車借閱書籍。

文觀處長陳璧君到北港、土庫及褒忠圖書館貼紅榜，肯定其於閱讀推廣的努力。圖／雲林縣政府提供
文觀處長陳璧君到北港、土庫及褒忠圖書館貼紅榜，肯定其於閱讀推廣的努力。圖／雲林縣政府提供
文觀處長陳璧君到北港、土庫及褒忠圖書館貼紅榜，肯定其於閱讀推廣的努力。圖／雲林縣政府提供
文觀處長陳璧君到北港、土庫及褒忠圖書館貼紅榜，肯定其於閱讀推廣的努力。圖／雲林縣政府提供

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