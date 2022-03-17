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內壢社福館今開幕提供幼兒場域 公托中心報名至31日止
桃園中壢區內壢社福館緊鄰常樂公園、元生公園及星河親子公園等，而內壢生活圈也是年輕家庭的生活區域，假日總是滿滿人潮，因此由中壢區公所興建內壢社福館後交由社會局做室內裝修，4層樓涵蓋親子館、公托中心內壢家庭服務中心及安家實物銀行等，提供幼童學習遊玩場域。
內壢社福館於今正式開幕，1、2樓是親子館，3樓為公托中心，4樓為家庭服務中心及安家實物銀行，桃園市長鄭文燦今出席表示，內壢地區年輕家庭不斷增加，希望加強對內壢生活圈照顧，目前桃園在公托中心、親子館在幼兒園政策已經大幅提高覆蓋率，速度為過去的3倍以上，有信心將桃園打造為年輕家庭首選。
鄭文燦指出，公托中心及親子館由唐氏症基金會來營運，公托中心預計可收托60名2歲以下嬰幼兒，費用為9000元，弱勢家庭保障2成優先入學，相信可以擴大協助幼兒在學齡前照顧。
社會局表示，目前中壢地區已完成設置4處公托中心、3處社區公共托育家園，而內壢親子館為中壢區第4處親子館，規劃0至2歲寶寶專區及2至6歲混齡區，提供適齡適性的兒童活動空間，滿足中壢地區的托育資源需求。
社會局指出，內壢社福館4樓設置「內壢家庭服務中心」，為本市第14處家庭服務中心，由社工人員針對家庭問題及困難進行專業服務，並於中心內設置安家實物銀行，提供民眾生活所需物資。
中壢內壢公托中心今起受理報名登記至31日下午5時，採電話預約至現場登記報名，4月6日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於公托中心臉書粉絲專頁公布，詳細資訊請至社會局網站查詢。
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