快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內壢社福館今開幕提供幼兒場域 公托中心報名至31日止

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今與小朋友一起手做DIY。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今與小朋友一起手做DIY。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區內壢社福館緊鄰常樂公園、元生公園及星河親子公園等，而內壢生活圈也是年輕家庭的生活區域，假日總是滿滿人潮，因此由中壢區公所興建內壢社福館後交由社會局做室內裝修，4層樓涵蓋親子館、公托中心內壢家庭服務中心及安家實物銀行等，提供幼童學習遊玩場域。

內壢社福館於今正式開幕，1、2樓是親子館，3樓為公托中心，4樓為家庭服務中心及安家實物銀行，桃園市長鄭文燦今出席表示，內壢地區年輕家庭不斷增加，希望加強對內壢生活圈照顧，目前桃園在公托中心、親子館在幼兒園政策已經大幅提高覆蓋率，速度為過去的3倍以上，有信心將桃園打造為年輕家庭首選。

鄭文燦指出，公托中心及親子館由唐氏症基金會來營運，公托中心預計可收托60名2歲以下嬰幼兒，費用為9000元，弱勢家庭保障2成優先入學，相信可以擴大協助幼兒在學齡前照顧。

社會局表示，目前中壢地區已完成設置4處公托中心、3處社區公共托育家園，而內壢親子館為中壢區第4處親子館，規劃0至2歲寶寶專區及2至6歲混齡區，提供適齡適性的兒童活動空間，滿足中壢地區的托育資源需求。

社會局指出，內壢社福館4樓設置「內壢家庭服務中心」，為本市第14處家庭服務中心，由社工人員針對家庭問題及困難進行專業服務，並於中心內設置安家實物銀行，提供民眾生活所需物資。

中壢內壢公托中心今起受理報名登記至31日下午5時，採電話預約至現場登記報名，4月6日上午10時辦理抽籤作業，抽籤結果將同日於公托中心臉書粉絲專頁公布，詳細資訊請至社會局網站查詢。

桃園內壢社福館於今正式開幕，1、2樓是親子館，3樓為公托中心，4樓為家庭服務中心及安家實物銀行。
桃園內壢社福館於今正式開幕，1、2樓是親子館，3樓為公托中心，4樓為家庭服務中心及安家實物銀行。
桃園市長鄭文燦今出席內壢社福館開幕活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席內壢社福館開幕活動。記者翁唯真／攝影

延伸閱讀

埔心故事館今開幕 過去茶改宿舍修建保留茶文化

媒合青創團隊 桃園規劃地方創生基地

桃園海岸線30年退200公尺 未來5年種十萬棵樹保護

美福倉儲第7天還在冒煙 大鋼牙加長拆頂樓助救災

相關新聞

獨／學習歷程商品化 北科大3主管遭懲處最重記大過

國立台北科技大學日前遭全教總指出，將學習歷程以商品形式販售恐涉及招生倫理。教育部對此要求北科大提出檢討報告和懲處名單，根...

學習歷程諮詢賣出101萬套？ 潘文忠質疑真實性

無黨籍立委黃國書今天指出，網路出現學習歷程諮詢課程，宣稱已賣101.3萬套。教育部長潘文忠質疑數據真實性，並重申如果是大...

北港、土庫及褒忠圖書館 榮獲全國閱讀力冠亞季軍

教育部公佈「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，雲林縣110年人均擁書冊數2.4冊，人均借閱冊數1.75、人均到...

內壢社福館今開幕提供幼兒場域 公托中心報名至31日止

桃園中壢區內壢社福館緊鄰常樂公園、元生公園及星河親子公園等，而內壢生活圈也是年輕家庭的生活區域，假日總是滿滿人潮，因此由...

大學分科測驗制度有盲點？ 立委：頂尖學生鑑別度失準

大學指考改為「分科測驗」成績計算從百分制改為60級分制，民眾黨立委高虹安、無黨籍立委黃國書今天與學界共同開記者會指出，呼...

迎接台積電等進駐解決就學問題！高雄打造雙語低碳校園

南台灣半導體S廊帶成形，高市府配合橋頭科學園區及台積電等科技廠子女就學需求，今天宣布在楠梓區文小2用地選址規畫設校計畫。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。