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大學分科測驗制度有盲點？ 立委：頂尖學生鑑別度失準

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民眾黨立委高虹安、無黨籍立委黃國書今天與學界共同開記者會，點出分科測驗制度不足處。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安、無黨籍立委黃國書今天與學界共同開記者會，點出分科測驗制度不足處。圖／高虹安辦公室提供

大學指考改為「分科測驗」成績計算從百分制改為60級分制，民眾黨立委高虹安、無黨籍立委黃國書今天與學界共同開記者會指出，呼籲用前0.1%學生成績作為級距計算標準，若堅持用前1%的學生成績，將模糊頂尖學生成績鑑別度。

高虹安表示，採用60級分制卻又無視許多國立大學、高中代表呼籲採用「前0.1%學生成績作為級距計算標準」的訴求，最終堅持決議用前1%的學生成績作為分科測驗的級距標準。如此不僅將模糊頂尖學生成績的鑑別度，長遠而論更可能嚴重影響國家重點領域高階人才的甄選標準，衝擊最大的恐怕就是以培育高階人才為首要目標的學校。

黃國書則點出三大亂象，第一，黃國書指出近年數學命題難度大起大落，打擊應試學生心理，更導致社會對大考中心及教育部失去信心；第二，分科測驗不考國文、英文，形同學測「一試定終生」，不僅未達到減少考科、減輕壓力之初衷，更顯示制度設計無法回應教學現場需求。

黃國書指出，第三，分科測驗設置級距基準吵不停，更凸顯教育部對分科測驗定位不明，讓大學招生難以選才。

建國中學校長徐建國指出，教育部既然已經決定改成級分制後，應該要在報名分科測驗前，盡速公布國文、英文科目換算成分科測驗的公式；未來分科測驗恢復考國文、英文與數乙，並採取自由選考的模式。採前0.1%學生成績作為級距計算標準，這樣才能確保考試的鑑別度。

新竹市家長聯合會理事長曾國欣表示，當初要分科測驗變成級分制，他們家長一頭霧水，因為不像原本指考百分制的明確性，本來想參加指考的學生多數是因為學測失利，還有一次的機會，現在學測連動分科測驗後，對於考生的壓力遽增。

曾國欣說，教育部對於改成級分制也沒有學理上的清楚論述，一改再改，並且學測的國文與英文如何換算成分科測驗，並沒有公布出來，讓考生與家長無所適從。

分科測驗

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