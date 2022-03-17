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分科測驗評估恢復國文、英文 增考數乙時程待討論

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠於會前接受媒體聯訪，分科測驗未來是否加考國文、英文將行可行性評估。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠於會前接受媒體聯訪，分科測驗未來是否加考國文、英文將行可行性評估。記者許維寧／攝影

大學招聯會常務委員去年通過決議，將數學乙納入分科測驗，並請教育部參酌高中端意見裁量施行學年度。日前傳出最快明年分科測驗即可加考數乙，教育部長潘文忠今天受訪時則表示，分科測驗確定增考數乙，將於今年111學年度大學考招作業完成後研議數乙考科實施學年度，另將評估恢復國文科、英文科的可行性。

立法院今天舉行教育文化委員會，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，招聯會日前已針對分科測驗是否增考數學乙先進行討論，依照個大學招生需求，認為確實有增考數乙的必要，但須等今年大學招生考試告一段落後，教育部會再和招聯會做最後確認。

潘文忠說，由於增考數乙將影響學生學習，若考試新增科目都須在三年前公布，讓考生初入學時就能做相關準備。教育部、招聯會將於111學年度考招作業結束後，研議數學乙考科實施學年度。

至於分科測驗是否恢復國文、英文考科？潘文忠也說，同樣是在今年考招結束後，招聯會將針對三大升學管道使用學測及分科測驗的分發錄取情形，近一步分析數據、模擬，以評估恢復可行性。

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