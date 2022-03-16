影／紙風車來台中向上國中 周六晚間登場

紙風車回來了！去年因疫情停辦，睽違一年，本周六晚上7點，立委黃國書邀請紙風車劇團到台中市西區向上國中演出《紙風車的魔法書》，帶領大、小朋友們進入奇幻的紙風車世界。

立委黃國書表示，2015年他第一次將紙風車帶入選區校園，沒想到獲得廣大回響，此後他年年舉辦紙風車活動，也是實現和孩子們的重要約定。去年因疫情不得已停辦一年，為了不讓孩子失望，19日周六他邀請紙風車劇團來西區向上國中與大家見面。

為了宣傳活動，黃國書特別請助理拍攝創意影片，影片中他飾演能穿越時空的時空旅人，劇情有趣且特效十分吸睛，意外引起大家討論。