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影／紙風車來台中向上國中 周六晚間登場
紙風車回來了！去年因疫情停辦，睽違一年，本周六晚上7點，立委黃國書邀請紙風車劇團到台中市西區向上國中演出《紙風車的魔法書》，帶領大、小朋友們進入奇幻的紙風車世界。
立委黃國書表示，2015年他第一次將紙風車帶入選區校園，沒想到獲得廣大回響，此後他年年舉辦紙風車活動，也是實現和孩子們的重要約定。去年因疫情不得已停辦一年，為了不讓孩子失望，19日周六他邀請紙風車劇團來西區向上國中與大家見面。
為了宣傳活動，黃國書特別請助理拍攝創意影片，影片中他飾演能穿越時空的時空旅人，劇情有趣且特效十分吸睛，意外引起大家討論。
《紙風車的魔法書》共有5個精彩片段，《巫婆之舞》以百老匯歌舞秀的方式引領小朋友進入魔法世界﹔《兵馬俑狂想曲》結合黑光線條，營造出警察抓小偷的逗趣情節﹔《動物運動大賽》觀眾高舉的雙手成為動物們的賽跑跑道，台上與台下開心同歡、不亦樂乎﹔《招財貓的故事》藉由招財貓報恩的故事讓孩子學會珍惜，溫暖又勵志﹔最後一段經典的《神奇黑光劇》以特殊燈光和色彩處理，在黑暗中營造奇幻的舞台效果。五種截然不同的戲劇形式，將帶給大家愉快且難忘的體驗。
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