全台大學辦學績效調查 靜宜全國第七連續五年獲頒殊榮

「Cheers快樂工作人」雜誌「大學辦學績效成長」調查，靜宜大學在國際教育、SDGs創新教學、人才永續培育策略等成效受肯定，名列全國第7、綜合大學私校第2，成績優異。

天下學習事業群總經理劉鳳珍表示，受疫情影響，大學的人才培育及全球招生雖然受到衝擊，靜宜不僅辦學績效穩定成長、連續5年獲獎，更以國際化學習資源培育未來關鍵人才。

Cheers快樂工作人連續8年進行「大學辦學績效成長」調查，全台144所大學，今年共126所參與，回收率高達87.5％；主編賴若函說，透過問卷調查，大學校長認為產學合作、國際化、創新創業、跨域學習、落實USR(大學社會責任)是最迫切議題；隨著今年企業釋出職缺創下新高，大學的辦學績效也緊扣人才議題。

靜宜大學校長唐傳義表示，連續5年榮獲「大學辦學績效成長TOP20」是很大肯定，未來的人才培育也對接「108課綱」的核心素養，以永續、多元、自主及跨域學習為目標，培育學生具備敘事力、國際力及資訊力。

唐傳義示，靜宜在大一新生入學時透過「新鮮人計畫」，創新以職涯導師協助學生自我探索，瞭解性向及職涯發展，有了學習目標及動機，就有終身學習的動力，靜宜也積極將相關議題融入課程，例如在大一閱讀與書寫及英文課程中，導入聯合國永續發展目標(SDGs)，學生能瞭解國際趨勢接軌未來。

靜宜是天主教大學，最大特色就是利己利他的正循環，唐傳義說，為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元助學專案，讓學習取代工讀，每年嘉惠超過2000名學生。以「主顧咖啡計畫」為例，透過營運過程，學生設定目標或學習展店，也能考取證照等，還有經濟收入。

「數位學伴計畫」則在3年期間串聯起351位大學生，與9所偏鄉學校513名學童的學習網絡，多元融合，與人為善，不僅是靜宜的使命，也是和其他學校最大的差異。

唐傳義指出，該校呼應「108課綱」全人教育的「自動好」(自發、互動、共好)精神，將服務學習課程提升為「服務設計」，讓學生學習思考、與人為善，具備解決問能力，這是未來進入職場重要的人格特質。