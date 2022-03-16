快訊

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化藏轉機 敏惠醫專揪文教業者培育幼保專才

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
不畏少子化逆風，敏惠醫專揪業者培育幼保教育專才。圖 ／敏惠醫專提供
不畏少子化逆風，敏惠醫專揪業者培育幼保教育專才。圖 ／敏惠醫專提供

不畏少子化逆風，台南柳營敏惠醫與精英國際教育集團甫簽訂產學合作備忘錄(MOU)，以幼兒保育科學生為對象，搭配展翅計畫等多元助學方案，培養幼保專才，盼落實「五年公費、有酬實習、優質就業、深耕專業」目標。

「少子化危機也是轉機。」敏惠醫專董事長沈秀春表示，台灣幼兒產業正走向精緻化，教育部規畫2024年前增加「公共化幼兒園」，包括公共及非營利將增加3000班，至少將釋出6000名幼兒教保職缺，月薪3萬5到5萬元間。而政府也大力推動育兒補助政策，及廣設優質平價「公共托嬰中心」。敏惠開辦幼兒保育科，學生畢業即取得合格教保員及合格保母人員應考資格，就業不成問題。

精英集團董事長張義雄表示，近四年多來，因應政府普及化幼兒托育政策，在全國各地陸續開辦35家公私托育/嬰中心、及17家公私立幼兒園，是全國第一家且唯一導入智慧托育系統教育品牌。

張義雄說，教育須走出傳統思維，與敏惠產學合作，提供展翅計畫助學實習領域，導入智慧托育課程等，希望創造雙贏。

敏惠醫專校長葉至誠也表示，台灣幼兒產業，在少子化時代卻逆勢成長，幼兒園幼生人數從2015年44萬4457人，去年已成長為56萬4545人，增幅達27％，而0至2歲收托新生兒從2015年1萬7246人，增至去年3萬5090人，更增幅達103％。

敏惠幼兒保育科超前部署，課程導入智慧托育系統；如使用智慧床墊現代設備記錄幼兒睡眠、活動狀況及成長日誌等，學生於課程上學習如何透過AI數據使托育科技化，讓家長放心、嬰幼兒有健康成長。

托育 幼兒園 少子化

延伸閱讀

北市送千萬大紅包催婚 柯文哲：40歲不婚已逾三分之一

私中保衛校產大作戰 為何「美夢」難以成真？

班級人數調降？差1人就差很大 苗縣府教育處要評估

兵役恢復成2年？ 邱國正：未來會有另一番考量

相關新聞

影／狼師再犯 許智傑質疑校方不夠積極

立委許智傑與全國教育產業總工會秘書長劉亞平上午舉行記者會，指出高雄市某高中職疑似出現隱匿「狼師」，六年前誘惑女學生發展不...

高市圖好繪芽獎原創繪本 躍上義大利波隆那兒童書展

「義大利波隆那兒童書展暨插畫展Bologna Children’s Book Fair」將於3月21至24日舉辦睽違兩年...

全台大學辦學績效調查 靜宜全國第七連續五年獲頒殊榮

「Cheers快樂工作人」雜誌「大學辦學績效成長」調查，靜宜大學在國際教育、SDGs創新教學、人才永續培育策略等成效受肯...

少子化藏轉機 敏惠醫專揪文教業者培育幼保專才

不畏少子化逆風，台南柳營敏惠醫與精英國際教育集團甫簽訂產學合作備忘錄(MOU)，以幼兒保育科學生為對象，搭配展翅計畫等多...

學習歷程僅1成3學生認同 兒少委員批新課綱：考試太難只能靠補習

行政院兒少權益推動小組委員李瑞霖等人昨公布厚達六十一頁的「一○八課綱觀察報告」，重砲批評新課綱政策是一群住在象牙塔學者，...

國中小課本美感升級 首屆教科圖書設計獎成績揭曉

台灣設計研究院今天舉辦「2021年教科圖書設計獎」頒獎典禮，359件作品中共有36件作品脫穎而出，並進行特展「OPEN ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。