少子化藏轉機 敏惠醫專揪文教業者培育幼保專才

不畏少子化逆風，台南柳營敏惠醫與精英國際教育集團甫簽訂產學合作備忘錄(MOU)，以幼兒保育科學生為對象，搭配展翅計畫等多元助學方案，培養幼保專才，盼落實「五年公費、有酬實習、優質就業、深耕專業」目標。

「少子化危機也是轉機。」敏惠醫專董事長沈秀春表示，台灣幼兒產業正走向精緻化，教育部規畫2024年前增加「公共化幼兒園」，包括公共及非營利將增加3000班，至少將釋出6000名幼兒教保職缺，月薪3萬5到5萬元間。而政府也大力推動育兒補助政策，及廣設優質平價「公共托嬰中心」。敏惠開辦幼兒保育科，學生畢業即取得合格教保員及合格保母人員應考資格，就業不成問題。

精英集團董事長張義雄表示，近四年多來，因應政府普及化幼兒托育政策，在全國各地陸續開辦35家公私托育/嬰中心、及17家公私立幼兒園，是全國第一家且唯一導入智慧托育系統教育品牌。

張義雄說，教育須走出傳統思維，與敏惠產學合作，提供展翅計畫助學實習領域，導入智慧托育課程等，希望創造雙贏。

敏惠醫專校長葉至誠也表示，台灣幼兒產業，在少子化時代卻逆勢成長，幼兒園幼生人數從2015年44萬4457人，去年已成長為56萬4545人，增幅達27％，而0至2歲收托新生兒從2015年1萬7246人，增至去年3萬5090人，更增幅達103％。

敏惠幼兒保育科超前部署，課程導入智慧托育系統；如使用智慧床墊現代設備記錄幼兒睡眠、活動狀況及成長日誌等，學生於課程上學習如何透過AI數據使托育科技化，讓家長放心、嬰幼兒有健康成長。