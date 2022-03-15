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國中小課本美感升級 首屆教科圖書設計獎成績揭曉

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣設計研究院今天舉辦「2021年教科圖書設計獎」頒獎典禮，359件作品中共有36件作品脫穎而出。圖／教育部提供
台灣設計研究院今天舉辦「2021年教科圖書設計獎」頒獎典禮，359件作品中共有36件作品脫穎而出。圖／教育部提供

台灣設計研究院今天舉辦「2021年教科圖書設計獎」頒獎典禮，359件作品中共有36件作品脫穎而出，並進行特展「OPEN BOOK 教科圖書設計展」開展記者會，透過「共感、看見、想像」3個層次，打開社會大眾對教科書設計的樣貌與想像。

首屆教科圖書設計獎又分為「封面設計類」及「學習設計類」，並分為「國小組」及「國中組」，參賽作品不僅來自教科書出版公司，更來自各不同設計師及工作室；另更特別舉辦「人氣獎」，由國小各年級共400多位學生參與投票，從學生的使用者角度，來理解教科書設計的美感，希望讓孩子擁有更舒適易讀的學習體驗，激發學習的熱情。

「封面設計類」國小組由走向設計工作室的「小三英文第一冊」榮獲金獎，該本教科書封面嘗試「手寫風」，還有附贈書籤，讓學生可以自行著色創造角色。設計師吳怡葶表示，英語需要有情境才能勇敢說出口，因此製作了書籤，讓學生可以放入課本內容的角色中對話。

國中組則由康軒文教事業國中美編部的「Whale! 這是數學」榮獲金獎，獲獎者皆透過優化教科圖書封面視覺美感，搭配極富趣味的色彩規劃與圖形繪製，加上封面及內頁的互動式設計，傳達學科本質與生活情境的連結，吸引學生喜愛閱讀，進而引發對該科目的認同與熱情，提高學習的效果。

康軒文教美術設計李政穎表示，「鯨魚」身處在海平面底下，恰好結合國中的「負數」概念，另外也結合摩斯密碼，學生可以透過隨書附贈的鑰匙，並搭配封面尋找質數、合數來解出密碼。

「學習設計類」國小組由康軒文教事業的「國小首冊國語」榮獲金獎，該書採用書中書的模式，透過貼近孩子筆觸的插圖，採用適齡語法的故事內容，精心安排的圖文整合設計，呈現三本繪本：米米的好朋友、上學真有趣、神奇故事樹，以及多元的統整練習活動，讓孩子快樂地學會注音，還能透過小黑鳥的設計來學數數，是一本最理想的注音符號學習書。

國中組金獎則是南一書局企業股份有限公司的「國中2年級上學期自然科學」，獲獎者從使用者角度及學習體驗進行思考，透過整合設計龐雜的資訊，運用基礎版面排列、字體和色彩系統的精準呈現，並結合示意插畫、資訊圖表等內容進行最佳化學習設計，提供學生不僅美觀，更舒適易讀且有助於認知理解的學習體驗。

「學習設計類」國小組由康軒文教事業的「國小首冊國語」榮獲金獎。圖／台灣設計研究院提供
「學習設計類」國小組由康軒文教事業的「國小首冊國語」榮獲金獎。圖／台灣設計研究院提供
南一書局企業股份有限公司的「國中2年級上學期自然科學」獲學習設計國中組金獎。圖／台灣設計研究院提供
南一書局企業股份有限公司的「國中2年級上學期自然科學」獲學習設計國中組金獎。圖／台灣設計研究院提供
「封面設計類」國中組則由康軒文教事業國中美編部的「Whale! 這是數學」榮獲金獎圖／台灣設計研究院提供
「封面設計類」國中組則由康軒文教事業國中美編部的「Whale! 這是數學」榮獲金獎圖／台灣設計研究院提供
「封面設計類」國小組由走向設計工作室的「小三英文第一冊」榮獲金獎。圖／台灣設計研究院提供
「封面設計類」國小組由走向設計工作室的「小三英文第一冊」榮獲金獎。圖／台灣設計研究院提供

康軒

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