廣達攜手台大辦畫測調查 疫情停課讓孩子「色彩單調」

廣達文教基金會今天發表在疫情管制期間，校園停止上課活動，學童改以居家線上學習與疫情趨緩後學童回校學習狀況。調查發現學童回到校園上課後，著色豐富度明顯較在家學習時提升，且孩童在心理與個性上會有正向助益的改變。

廣達文教基金會與台灣大學統計教學中心合作，共同調查分析疫情管制期間，校園停止上課活動，學童改以居家線上學習與疫情趨緩後學童回校學習狀況，施予兩階段全台大樣本調查。此次調查別於傳統文字問卷結構，主要以圖畫方式進行實測分析。

廣達文教指出，第一階段學童居家學習，有效實測問卷回收為2928份，第二階段學童回校學習實測問卷回收則達3700份，回收問卷學童所在區域遍布全台各個縣市，除兩階段以非結構化問卷（圖畫）方式測量學童潛在行為特質之外，為求衡量結果是否趨向一致的穩定性，從第二階段回收問卷中再抽取兩階段皆參與實測者686人，施以《Blob Tree》小樣本問卷，藉交叉驗證對比調查信度與效度。

調查分析過程也發現，在「色彩豐富度」上，學童回到校園上課後，著色豐富度明顯較在家學習時提升；在「色彩使用程度」上，明顯發現校園學習對於孩童在心理與個性上會有正向助益的改變；在「學習偏好」方面，學童偏好戶外教學、體育課以及同伴討論的動態學習環境，動態學習會顯著提升著色豐富度，而高著色豐富度則意涵著學童在人格特質上較具獨立性與積極主動性。

該調查顯示，學童居家學習時，色彩調和、沒有框架、線條奔放，用色以「橙色」、「黃色」、「藍色」比例較多；在校學習時，色彩對比、著色較規矩，在用色上，「紫色」、「紅色」、「綠色」明顯較第一階段增加。著色豐富度部分，學童回到校園上課後，著色豐富度明顯較在家學習時提升。

另外，學童第二階段在校期間使用紅、綠、紫三色顯著高於第一階段，依《Blob Tree》性格用色分析，紅、綠、紫三色所對應的性格特質，代表學童獨立性、積極主動性、勇於改變的精神，以及適應改變的能力，在重新回到校園學習之後皆獲得提升。以此推論，重返校園的學習對孩童性格具有正向助益。