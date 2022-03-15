學習歷程檔案免回頭編輯 教部：可用學習歷程自述說明

兒少代表發放1500份問卷、4場焦點團體，做出達61頁的「108課綱觀察報告」，計畫發起人廖宥甯、李瑞霖與陳惠平提出五大政策建議與訴求，要求教育部正視。另外，發起學生受訪時也表示，很多高三學生不熟悉學習歷程檔案中課程學習成果編輯，最後還要回頭做高一的課程內容，學習歷程審議計畫團隊則表示，學生可善用「學習歷程自述」補充說明即可，不必回頭重新編輯。

來自中部的高中生廖宥甯、李瑞霖、陳惠平日前透過社群媒體倡議，並綜合超過1500份問卷，向教育部提出五大政策建議與訴求，包含弭平課本與考試程度鴻溝、拒絕學習歷程軍備競賽、正視城鄉與資源落差、直面教育現場執行問題，以及確立教育改革方向。

今天計畫發起學生受訪時指出，很多學生一開始對學習歷程檔案不清楚，多是到了高三才被告知課程學習成果內的小論文必須加上學習能力，對此，不少高三生只能回頭重做高一內容，六大審查原則也許對正在進行學習歷程建制的學弟妹有幫助，但對高三學生而言已太遲。再者，學習歷程檔案雖稱是讓學生逐步整理三年成果，但學生最後還是要回過頭整理高一的內容，跟過去的備審資料其實換湯不換藥。

台大社會系「作伙學」團隊受教育部委託今召開記者會，說明學習歷程檔案中課程學習成果呈現建議，以及大學端審查六大審查原則，包括展現素養能力、作品須有摘要、交代作品脈絡、突顯個人獨特性以及作品真實性等。

學習歷程檔案審議計畫主持人林國明回應，如果學生一開始對六大指引不熟、第一時間未上傳，可以利用學習歷程自述再補充說明，於其中呈現作品和課程關聯、可以呈現何種素養和獨特性，若高三生過去有欲補強之處，都可以使用學習歷程自述再補充。

高教司長朱俊彰也談到，過去的備審資料是學生將PDF檔案自行剪輯後完成，學習歷程檔案則為三年過去所累積後再讓學生針對校系自行勾選，「這就是備審資料，從來沒改變。」學生不用高三時回頭重做，最後階段只要系統性地做出摘要整理、呈現亮點和重點即可，回頭再美編恐喪失真實性，如果重新編輯又無老師認證，更可能會喪失資料信效。

中山大學師資培育中心暨教育研究所副教授鄭雯則說，大學端在學習歷程注重中「歷程」、課程累積，雖然不一定會跟特定學系特殊能力對接，但可以看到高中培育的素養能力是否和大學契合，也看資料中呈現的學生能力。建議高中端師生，可以再參考學習歷程準備指引。

另根據兒少報告指出，台東某公立學校因學生人數不夠多，高二數A數B課程只能採用投票方式，想讀商管數A的學生只能將就選數B課程，代表城鄉差距確實存在，中南部、東部學生的焦慮感往往比北部更明顯。

國教署探究與實作北區推動中心執行秘書洪逸文表示，國教署也了解偏鄉差距一事，去年已經分區舉辦線上分享會，請偏鄉、社區高中分享課程學習成果和自主學習內容，會於今年暑假再持續和學生做說明。朱俊彰則表示，但部定必修一定要開設，開不出來學校須自己想辦法，而非阻止學生修讀，台東是否有高中不開數A，教育部將再了解。