受創傷痕影響身心 北歐建立反霸凌文化
霸凌傷痕長存，在校園建立反霸凌文化！研究指出，兒少時期的霸凌行為會造成被害人身心理的長期影響，包括恐慌、想自殺的負面想法更頻繁，更容易出現糖尿病等疾病。北歐心理學家推動反霸凌運動，學校應建立霸凌調查機構，讓學童自行討論霸凌議題，盼能將反霸凌的想法根植於校園文化中。
霸凌戕害身心健康
《衛報》報導，近期的研究表明，兒童受到霸凌的影響可能會持續數十年，而長期下來，將面臨更大的心理和身體疾病風險。英國倫敦國王學院心理學教授路易斯表示，霸凌很晚才被視為是「有害的行為」，在過去認為欺凌是很正常的事情，更可以幫助孩童塑造性格。
《哈佛精神病學期刊》指出，一名小時候受到欺凌的女性，未來罹患恐慌症的可能性是其他女性的27倍、自殺的想法和行為則增加了 18 倍。此外，受霸凌者可能出於難以信任他人的原因，在人際相處遭遇困境，進而影響他們的社經地位。
路易斯的研究指出，霸凌產生的壓力可能對身體造成實質上的傷害。她發現，曾在7到11歲頻繁遭受霸凌的人，成年後的身體發炎的狀況較其他人頻繁許多，且更容易患有糖尿病、心血管疾病等症狀。
反霸凌計畫
北歐心理學家歐威爾斯曾發起「霸凌預防計畫」（Olweus Bullying Prevention Program），致力於從根本的學校文化做起，讓霸凌行為不再猖獗。克萊姆森大學發展心理學教授林伯說，首先，學校應建立專門的調查機構，向學生們詢問經歷，有助於預防未來霸凌事件的發生。
再者，林伯說，「學校裡的每一個成年人都應該建立關於霸凌的基本認識，包括學生餐廳工作的阿姨、校車司機與管理員等。」她表示，成年人應成為好榜樣，向學童展現霸凌零容忍的態度，並且定期監督狀況。
第三，學校可以開放學生在課堂上討論霸凌，包括什麼樣的行為是霸凌、可以如何幫助霸凌的受害者等，而這樣的討論有助於反霸凌的概念根植於學校文化當中。
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