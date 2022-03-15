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東海大學人文科技兼備 以數位、跨域、博雅培養產業人才

文 / 齊家瑤

藝術AI未來展藝術家合影左起邱浩修、周忠信、林文海、林鴻宇、謝翰誼。 圖／東海大學提供
藝術AI未來展藝術家合影左起邱浩修、周忠信、林文海、林鴻宇、謝翰誼。 圖／東海大學提供

東海大學是一所歷史悠久的高等學府，擁有豐沛的學術能量，自2018年領先布局AI，並成功導入校外AI資源，包括與亞馬遜AWS合作設立台灣首間雲創學院、與臺中榮總合作推動智慧醫療、與漢翔航空工業攜手打造AI智慧工廠、與板金產業合作，深度鏈結產業。日前AI中心舉辦的「AI計畫成果發表會」中，東海大學廣泛展現節能減碳、智慧建築、AI藝術、智慧校園等多元創新成績。

東海大學在校內開設有全校性多元程式語言課程，持續優化學生的運算與邏輯能力，對外則引進產業資源，近期成功爭取經濟部與文化部經費，在多元的AI計畫帶動下，以科技結合領域並培養產學團隊，幫助東海人智慧跨域應用，擁有就業競爭優勢。東海以人文和科技底蘊為基礎，有計畫的持續推動AI，積極爭取各項AI計畫經費，並導入校外資源。

近期大渡山AI中心主任羅文聰率團隊提出「數位雙生精實生產管理系統開發計畫」，由於技術、團隊堅實，市場客戶明確，加速整合開發、助攻產業升級轉型，成為全台唯一一所獲得經濟部「價創2.0計畫」獎勵的私校，補助金額2250萬元，更成功引導師生接軌前瞻智慧製造。

創藝學院院長林文海則提出「藝境‧異遇」計畫，獲文化部「推動博物館及藝術5G 科技跨域應用計畫」最高額補助776萬元。「藝境‧異遇」將藝術文化、科技、教育三合一，融會AIoT、5G、虛實整合的跨界專業，以科技輔助建築設計與數位展示應用，為台灣開創AI+ART新局，更透過AI結合藝術，引領學生掌握藝術設計的實踐能力。

東海大學在各項成果表現卓越，連續兩年榮獲THE世界大學影響力排名非醫學類私校第一、遠見雜誌「大學USR傑出方案」首獎、教育部友善校園卓越學校獎、體育績優學校獎、職涯輔導績優學校金等獎、通識教育典範學校獎，並連續兩年獲得 TCSA台灣永續典範大學獎，以及台灣永續行動獎四金一銀的肯定。而管理學院獲AACSB國際認證、工學院各院也通過IEET國際認證，辦學績效備受肯定；未來將持續懷抱關懷社會的熱情，肩負永續典範大學的使命與社會責任，培育未來產業人才。

羅文聰主任曾率AI中心許瑞凱、陳倫奇老師與15家傳產二代拜會當時的經濟部長沈榮津，洽談板金國家隊之籌組與升級。 圖／東海大學提供
羅文聰主任曾率AI中心許瑞凱、陳倫奇老師與15家傳產二代拜會當時的經濟部長沈榮津，洽談板金國家隊之籌組與升級。 圖／東海大學提供

東海大學擁有國際化的學習環境。 圖／東海大學提供
東海大學擁有國際化的學習環境。 圖／東海大學提供

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