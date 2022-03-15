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不用為生計煩惱 新北補助800名建教生3年1600萬
新北教育局近三年透過建教合作圓夢獎學金制度，補助800名學生共1600萬元，讓經濟弱勢的學生能安心就學、專心習藝。新北市長侯友宜今日前往建教合作的連鎖髮廊，擔任美髮設計師一日實習生，侯直呼雙手都要動作有點難。
有一技之長傍身是技職教育著重的方向，因而發展出建教合作、實習等制度，除了學生能培養專業技能，對部分學生來說，也可以早日分擔家計。
侯友宜今日赴連鎖髮廊，體驗美髮設計師一日實習生，體驗並學習專業頭部按摩、洗髮與吹整等技巧。過程中，侯不斷請教一旁，原本為能仁家商建教生，後續成為髮型師的李沛宸、薛子語及陳虹年，最後吹整環節，侯試圖一邊使用圓梳，一邊使用吹風機，讓他直呼雙手都要動作有點難。
侯友宜表示，新北用建教合作圓夢獎學金，鼓勵經濟弱勢以及學業優異的學生，這三年輔導800個學生，每人2萬塊共1600萬，讓每一個孩子都能發揮所長，不受到外在因素影響。侯提及，450家業者與9所技職型高中9科合作，提供2055名建教生，修習學校內一般科目及專業課程，透過職場訓練，以利就業。
教育局技職教育科長江彥廷說，學校除了跟業者合作外，也會兩周去店家視察，若有不適應的學生，也能換不同廠家。目前參與建交的學生，未來有三種方向，一是高中畢業後直接留在職場，二則繼續升學，高中3年加上科大4年訓練，7年一貫培養專業技能，建教生超過一半選擇上述兩種，最後則是直接升學。
此外，為鼓勵建教生取得相關技術士證照，去年起新北加碼由教育局補助90萬元，獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3000元。
能仁家商美容科李沛宸、穀保家商餐飲管理科的羅宇君及羅宇伶都表示，為減輕家裡負擔選擇就讀建教合作班，去年家中經濟因疫情陷入困境，好在這筆獎學金紓困，讓自己專心就學維持家計。
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