4大類、25萬大專職員淪加薪孤兒 遇物價飛漲形同減薪

行政院長蘇貞昌去年11月18於行政院會裁示，111年度軍公教調薪4%且納臨時人員，估計約百萬人受惠。但高教工會今天（3/15）召開記者會指出，編制外人員調薪4%的消息至今年3月中旬仍是空中樓閣，高教工會統計大專校院約4類人員、總計約25萬人薪資仍無調整，部分學校表示沒意願或不適用，一校多制碰上物價飛漲約25萬人形同實質減薪。

行政院去年裁示111年度軍公教調薪4%且納臨時人員，外界本預期該裁示可將編制外臨時人員納入保障，但高教工會今天召開記者會指出，直至今年3月中旬，加薪對大部分大專校院兼任、臨時人員仍是空中樓閣，部分大學不將調薪當作回事，讓政策淪為說一套、做一套。

高教工會組織部主任林柏儀說，公私立大專校院內至少4類人員迄今未必跟上「調薪4%」浪潮，其中包括約2萬人公私立大專校院編制外專任人員，受勞動基準法保障但薪資待遇無法年年調升，也導致越來越多大學多聘用編制外人員，經工會調查，部分學校針對調薪一事表達沒意願或稱不適用，導致一校多制。此外，也有約2.5萬私立大專校院專任教師未能落實調薪，校方將薪資拆為本俸和學術研究加給，學術研究加給並未強制比照公校需調高4%，導致私校教師想加薪還得看學校的臉色。

林柏儀再指出，也有約5萬名公私立大專校院兼任教師如華語教師等也被遺漏，由於兼任教師多領取鐘點費，公立學校鐘點費可比照「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，私立學校可自行評估是否參照，但該基準表已4年未調整、未跟上近一次調薪，也未要求私校準用調整4%。最後一類則為15.5萬公私立大專校院學生兼任助理，多擔任行政人員、教學助理等且受勞基法保障，政府迄今未要求學校比照調薪4%。

林柏儀指出，行政院和教育部應拿出配套和預算，讓所有編制內、外人員都能同等加薪，根據工會統計，大專校院編制內外人員逾30萬人，上述4類中就有將近七成、約25萬人沒有調薪，且近四年間物價調幅已經增加4.7%，若只是調薪4%都算是減薪，25萬大專校院基層人員卻連4%都沒有，簡直形同實質減薪、血汗勞動。

南華大學應用社會學系副教授周平則說，蘇貞昌院長口中的德政只是看得到吃不到，也有部分私校聲稱調薪恐會加速退場或需調漲學雜費，但調薪4%屬於公共支出，且依法私校具有公共性，聲稱要轉嫁到學生學費上是非常糟糕的做法。高教工會秘書長陳尚志呼籲，高教加薪要全體一致，要求行政院、教育部令出必行。