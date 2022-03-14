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新竹縣將辦全國學生音樂比賽 3情形將禁選手參賽

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
全國學生音樂比賽前將全面場館消毒；圖為去年賽前消毒畫面。記者巫鴻瑋／翻攝
全國學生音樂比賽前將全面場館消毒；圖為去年賽前消毒畫面。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣承辦110學年度全國學生音樂比賽全區個人決賽，將於16日至30日在文化局演奏廳等5個場館登場，屆時將有來自全國的2015名選手齊聚，除縣府拉高防疫措施，若選手來自三級警戒縣市、所屬學校有確診者停課中或團體組隊伍中有確診，都將禁止選手參賽。

新竹縣教育局表示，本次賽事共有121場次，比賽項目包含小提琴、大提琴、鋼琴、中胡、嗩吶等13個項目，分為國小、國中、高中職及大專組，2015名選手將上場，因此賽前各場館都將全面消毒，做好萬全準備。

此次全國學生音樂比賽採高規格防疫措施，宣布取消現場觀摩及頒獎，競賽過程中，所有人員要全程戴口罩，無法全程戴口罩的音樂比賽吹奏類學生，必須完整接種2劑疫苗，且接種第2劑滿14日；未接種期滿者，則須持賽前48小時快篩或PCR核酸檢測陰性證明，才能參賽。

3種情形將禁止參賽，一是參賽學校所屬縣市疫情達第三級警戒，二是參賽者就讀學校出現確診案例，正值停課，第三是團體組參賽隊伍若有確診個案，全團不得參賽；若選手所屬學校雖無確診案例，但採預防性停課，受影響班級的學生仍可參賽，但要附賽前24小時快篩或PCR證明。

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