獨／中一中生促汰換不適任教師 教團：單憑影片太薄弱

台中一中一名音樂老師疑不滿學生課堂報告超前進度，甚至出言「還在那邊牽亡魂」、指責學生態度不佳，師生衝突影片遭PO網，引發社會熱議。校方表示明天將召集學生、老師還原事發脈絡，拍攝影片的紀同學昨也對外呼籲學校清查、汰換不適任教師。教師團體分析，若要走到不適任、解聘階段，「單憑影片太薄弱」，必須經由學校召開校事會議評估事態嚴重程度，並依嚴重程度做出相應處分。

新版教師法2020年6月30日修正後正式上路，除了加速既有的體罰、性侵害、性霸凌等「狼師條款」處置程序，教育部也針對教師教學不力或不能勝任工作事實發布函釋，並列出不遵守上下課時間，經常遲到或早退；以言語、文字或其他方式羞辱學生，造成學生心理傷害；教學行為失當，明顯損害學生學習權益等共11種樣態。

中一中昨天發出五點聲明，強調會積極處理這起師生衝突事件，另也提及明天將通知學生們開會，聽取學生意見並了解上課狀況，還原事發脈絡；而拍攝影片的紀姓同學昨出面受訪時表示，上傳影片的初衷，並非想透過輿論撻伐學校，而是多數同學認為老師的行為已達不適任標準，希望學校積極重視問題，幫他們更換老師。

全教總理事長侯俊良分析，若以這個樣態來說，必須再經過調查，否則真的要走到解聘不適任的階段，「光靠影片太薄弱」。影片內容可見學生與老師對於作業的意見不同，教師確實情緒過大，但若就單一事件，或僅針對單一個班級、個別學生要構成不適任，「比例原則太過了」。

實際上，根據高中以下教學不力或不能勝任工作有具體事實學校教師解聘不續聘終局停聘流程，學校接獲檢舉或知悉教師有教學不力，或是不能勝任工作的具體情事後，必須在5日內召開校事會議，校事會議若處理教學不力案件，需組調查小組，邀集教師會及家長會代表，以及校外專家學者完成調查，判斷是否成案進行後續調查。

而在校事會議完成調查結果後，若判斷是誤會、非事實，就不會成案；另也可能事態輕微，就交由教師考核會懲處；若事態嚴重，輕則先由學校組成輔導小組輔導改善，或是交由專審會組成輔導小組輔導，若輔導有成效則送考核會，若輔導無成效，直接交由教評會決議是否要解聘、資遣或不續聘。

中一中教務主任彭佳偉今早受訪時表示，明天主要是先了解老師、學生想法，還原事發經過，待了解事件全貌後，才能決定要召開什麼屬性的會議。

至於接下來有哪些會議的可能性？彭佳偉表示，可能會是行政會議、科召聯席會議，若是比較明顯要討論到教師是否不適任，則會進入校事會議的程序。

全教總副秘書長李雅菁表示，教師法修正後納入校事會議程序，讓處理程序變得更為嚴謹。而就她長年的觀察，好比老師經常遲到，往往就是送考核處理，但如果狀態嚴重或是屢勸不聽，就會把該名教師送進校事會議。往往送入校事會議討論的，經常就是出現「複合式」的問題。

李雅菁表示，校事會議會組成調查小組後，會找來涉及相關事件的師生進行訪談，好比找來檢舉人，或是邀請各班班級代表，又或是隨機抽問，去交叉比對事件是否屬實，調查報告出爐後再交由校事會議判斷嚴重程度。若評估輕微不到達解聘程度就送到考核會，或是進入輔導期，若無輔導可能性，則直接送入教評會討論解聘與否。