夢的N次方素養工作坊開幕 潘文忠：教育最美風景在這裡

由基層教師自主發起、教育部國教署委請嘉義縣府，舉辦今年度教師專業成長研習「夢的N次方素養工作坊嘉義場」，今、明2天在永慶高中登場，教育部長潘文忠感謝全國熱血教師利用假期自願參加，教育最美的風景在這裡，教師專業成長，帶給孩子一步步支持希望。

潘文忠感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，支持改善教育場域，中央地方合作，夏天到來前，國中小班班有冷氣，讓師生感受舒適課堂場域，但總統、院長、縣長不能取代教師專業，希望教師透過工作坊專業成長，他來和大家一起充電打氣。

開幕由縣長翁章梁、潘文忠、國教署長彭富源共同主持，工作坊由王政忠老師擔任主持人，採實體研習，開設21班次，全國500多名國中小教師參加，翁章梁頒感謝狀給講師代表溪口國中科技教師黃孝文主任，以及承辦學校代表溪口國小校長陳媺慈。

工作坊以防疫優先，採實體小班課程方式，完備教學全方位學習，其中國小自然、國語強調教學與「評量」結合，「體育課程」首次開課，課程呼應新課綱素養導向「教與學」精神，融入數位化教學，強調以學生為主體真實情境學習，讓教師學習善用科技接軌數位時代，打破傳統框架讓教學更多元性，建構教師相互扶持與經驗分享交流平台。

課程多元開放是新世代趨勢，「觀課」就是打開教室、開放心胸，讓家長、教師團隊進到課室，透過參與觀察提供教學者建議，以及「備課」、「觀課」、「議課」專業對話，讓教師精進自身教學策略與撰寫教學檔案的能力，給教師勇於實踐能量。