立委要求營養午餐定價公式 教育部：由地方政府訂定

近期國內物價飆漲，時代力量立委王婉諭今（3/11）舉行記者會呼籲，應儘速訂定「學校營養午餐專法」，明定食材補助原則以及強化監督機制，甚至制定定價結構公式，教育部則回應，各個縣市政府需依照地區特性、補助等規範午餐每餐收費基準，調整機制應由直轄市、縣市政府訂定。

立委王婉諭與大享食育協會秘書長黃嘉琳等人，今天召開「別讓通膨壓垮學校營養午餐」記者會。王婉諭表示，當前學校營養午餐所面臨的根本困境，是缺乏專門針對營養午餐的立法規範。日本與韓國分別於1954年和1981年訂定相關專法，反之，台灣目前跟營養午餐相關的規範散落在十個不同法規中，讓營養午餐政策完全缺乏整體性，甚至各縣市各行其事。

王婉諭呼籲，行政機關應盡速提出專法，且透過專法解決現行學校人力困境、推動食材足跡透明化、強化監督機制，並且將各縣市的營養午餐費用及食材補助原則法制化，讓定價結構能有明確的公式，也避免一國多制的食材補助情況。

對於是否可考量通膨、制定相關營養午餐定價公式，教育部晚間則回應，學生午餐費屬於代收代辦費，各地方政府得依地區特性、供餐方式、補助項目不同等因素規範學校午餐每餐收費基準，其費用調整機制由直轄市、縣市政府訂定。

另外，教育部也說，現階段為了提升學校午餐品質，也補助地方政府學校午餐經費包括經濟弱勢學生午餐費、充實學校午餐人力、學校廚房新建或擴建及設備器具、推動學校午餐採用國產可溯源食材每人每餐6元，偏鄉學校每人每餐10元等。

外界持續呼籲應制定營養午餐專法，教育部也說，午餐事務涉及層面廣，需規範中央、各地方主管機關以及目的事業主管機關分工權責，通盤檢討學校午餐行政、組織、人力、財力、物力、營養、衛生安全及食育等相關問題，為使午餐專法符合實際需求，需再持續蒐集各界意見。