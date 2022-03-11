學校開放訂外食比率達30% 開放與否可循民主程序訂定

近年外送經濟熱絡，根據教育部統計，110學年度國教署所轄學校已開放學生訂外食的比率已達30%，教育部國教署2020年3月31日已邀請22縣市和學生代表，並於同年8月頒訂「有關校園開放外食訂購各面向之建議及優良範例」讓學校參照，學校若開放外食訂購，需循民主程序取得親、師、生共識並納入學校規範。

學生團體台灣青年民主協會表示，由於學校合作社提供的商品多樣性較低，且口味不一定符合學生期望，近年高中生更關注是否開放訂購外食。但教育部進一步分析，學校不開放訂外食的原因包括食安、環保以及交通問題。

針對外食議題，教育部分別於2019年10月和2020年3月分別召開過兩次校園協商會議，邀請開放學校分享經驗和配套。教育部國教署說明，2020年召開研商會議後再於同年8月21日函頒「有關校園開放外食訂購各面向之建議及優良規範」，學校開放外食訂購需留意四面向，包括自主管理須，與學生建立溝通管道、討論相關配套；以及食安衛生，學生可提供衛生單位稽查合格的店家讓學生做選擇，教導學生辨識營養標示等。

再者，國教署也指出，訂購外食還需留意交通和垃圾環保等面向，學校可規劃停等區等避免交通壅塞，並留意環保署減塑政策、宣導少用一次性餐具。

教育部統計，110年度國教署所轄學校已開放學生訂購外食比率為30%。也重申，校園開放訂購外食管理措施，學校應循民主程序與家長、學生進行溝通，取得親、師、生共識納入學校規範，強化校內自主管理。平時應加強學生正確飲食觀念及建立良好飲食習慣，並適時宣導健康飲食及餐飲安全衛生觀念。

青民協則表示，桃園武陵高中已經多年爭取開放試辦一學，多次發起學生問卷、模擬公投，終於說服學校開放外食試辦，過去一年，武陵學生每週都有一天可以訂外食。

武陵高中前學權長王冠人提到，為了能夠掌握食品的來源，要求訂購廠商須為衛福部食藥署食品業者登錄平台（非登不可）所登錄廠商，且學生須在外食訂購單上紀錄訂購廠商食品業者登錄字號。據班聯會了解，學生常訂的店家多半都有在平台上登錄，透過事前填寫外食申請單，讓學校能夠掌握學生的訂餐情形，若發生食安問題，也能馬上追蹤到相關店家及食材。