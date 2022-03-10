新課綱首屆國中會考報名 生活實踐題考驗學生

今年國中教育會考將在5月21、22日舉行，報名作業今天開始，台南考區由南一中承辦，許多國中陸續完成集體報名。南一中表示，個別報名考生應先於7至9日上網報名，今起至12日親自或委託他人到該校繳件報名。因應素養題，南一中校長廖財固建議學生多閱讀，提升對文字掌握能力。

南一中表示，今年是108新課綱首屆國中會考，依據台師大心測中心說明，本次會考會採漸進式調整，計分方式仍維持三等級制，除寫作測驗與部分數學科試題外以單一選擇題為主。但配合新課綱素養導向的發展，除「學科基本素養題」外，也會加強連結日常生活情境或學術探究情境的「生活實踐題」，考生應具備解讀資訊的能力，並學習如何從題幹或選文擷取必要的訊息。

台南考區試務會主任委員廖財固建議考生可培養閱讀的習慣，提升對文字的掌握能力，以免面對長文考題驚慌失措。試務會也提醒考生，考試期5月21日及22日，4月15日寄發准考證。收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請更正時間為4月18日及19 日，集體報名考生可向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出。