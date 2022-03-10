112新制退撫上路 教團要求基金要永續、拒二次年改

行政院今天宣布明年7月新進公教人員退撫改採「確定提撥制」（DC制）。針對退撫新制與確保退休金永續，全國教師工會總聯合會（全教總）要求政府對DC制缺失做好相應配套措施，另也堅決反對二次年改。全教總說，若再有二次年改，就是規避政府責任，更是掠奪現職公教人員財產權，全教總認為這不但是政府卸責，更是強盜行為，所有軍公教都應該堅決反對。

確定給付（DB）和確定提撥（DC）是國內外主要的兩種退休制度，全教總表示，兩種制度各有其優缺點，DC制雖無基金財務風險，但會伴隨保障不足與長壽風險，政府既已決定112新進公教人員改採確定提撥制，即應針對DC制可能衍生的問題與缺失，事先做好規畫。

全教總表示，已多次向銓敘部提出建議，112新制無論保守型、穩健型、積極型，都應有最低收益保證，並應研議避免確定提撥制衍生之長壽風險問題，以保障新進公教人員權益。

全教總也說，112年新制上路以後，堅決反對任何再次調降退休給予的措施，過往的潛藏債務問題既是政府錯誤政策所導致，就應由政府逐年編列預算弭平，而非讓在職公教承擔破產責任。倘若再有二次年改，就是規避政府責任，更是掠奪現職公教人員財產權，全教總認為這不但是政府卸責，更是強盜行為，所有軍公教都應該堅決反對。

全教總強調，儘管去年度（110）各政府退休基金收益率不錯，但自基金成立以來的平均績效仍不符期待，全教總要求經營團隊持續優化績效，此外，除原有年改節省經費挹注外，還須持續撥補，以確保現有退撫基金財務衡平，全教總將推動政府撥補法制化，並明確法制化的期程與進度，以確保基金永續。