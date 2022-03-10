特教評鑑批評大於建議 教團籲評鑑委員納入有經驗教師

全國教師工會總聯合會今天召開記者會揭露特教評鑑長久以來的弊病，特教師反映，特教評鑑已經變質造成身心負擔，一名教師更指稱，只有特教評鑑持續要求製作精美檔案，評鑑時還要把平時做的內容再整理、彙整、說明，形同浪費生命。對此，教團建議，應將第一線教師納入評鑑委員，切確了解第一線教師狀況評鑑才能對症下藥。

特教師評鑑問題多，不少教師都反映評鑑給予的意見流於空談、無法成為實際幫助，以及評鑑流於形式化，教師必須花大量時間製作書面資料，而不採用電子審件。或希望評鑑委員發揮同理心，減少批評和責難以及近乎苛刻的要求。

一名教師說，準備過很多評鑑，只有特教評鑑還會要求製作精美檔案，並且要求把平時做過的項目彙整、再整理、再說明，「真的很浪費生命。」平時業務量大，學校也有活動要支援，希望不要再規定一定要抓學校不通過的項目，「委員可以直接告訴校長行政上該給予什麼支持，比把我們罵一頓，再要我們去跟學校說要怎麼做有用。」

也有教師表示，評鑑委員篩選應選擇可以實際提供學校意見、幫助學校成長的人。也希望聘請的評鑑委員可以給予多一些支持，評鑑僅是為了檢視有無合於法規運作，以及不夠完美的地方應如何給予支持，「僅是批評是無法成長的。」

全教總理事長侯俊良表示，特教評鑑委員現在多由特教專業團體代表和學者為多數，再者則為特教家長團體，建議修法上評鑑委員應該納入有實務經驗的教師，才能實際了解第一線教師的問題，給予對症下藥的意見。

另外，侯俊良也說，特殊教育也是學校教育的一部分，且在融合教育的思維下，特殊教育不可能離開學校教育存在，因此特教評鑑獨立於校務評鑑外也是一件很奇怪的事，建議特教評鑑應該納入校務評鑑實施，不應獨立存在。