特教師評鑑外行領導內行 教團痛批淪「整人工具」

全國教師工會總聯合會今天召開記者會，指出特教評鑑多項問題，教師呈報的IEP（個別化教育計畫）中已經明列幫學生聘請語言治療師，但得到的評鑑回覆卻睜眼說瞎話，稱學校未聘而列入缺失，又或者評鑑委員缺乏現場教學專業，經常出現雞蛋裡挑骨頭的意見，也讓全教總痛批，特教評鑑淪為「整人工具」。

全教總今天上午召開記者會，基隆市長樂國小特教老師鍾正信現身說法，他指出，教學評鑑昧於事實而遭列缺失，如學校需幫一名口語困難特教生安排語言治療師，學校已經提供該生且IEP上均有列出，但評鑑意見回函上卻告訴學校未配置語言治療師，事實俱在卻說沒有，讓老師一頭霧水。

再者，鍾正信也說，學校特教分為身心障礙和資賦優異兩類，評鑑也分為兩個向度，但資優評鑑卻只看一類課程，其他評鑑項目卻都採用身心障礙類，制度設計也有很大的問題。又或者把例外當做原則，如法規明定，特教專家或家長代表在有特教生申訴案件時才增聘申訴委員，評鑑卻會把例外原則當作缺失。

鍾正信說，近年教育部推廣特教生需盡量融入一般生群體，因此特教老師盡力實施融合教育，未料卻被要求抽離，甚至列入缺失。又或者學校因此提起申覆，卻遭答非所問的方式駁回申訴，導致評鑑結果無法呈現特教團隊的努力，因為只要不服委員看法都會被列為缺失。

全教總副秘書長張旭政則指出，學校提供的文件中明明有幫學生配置語言治療師，評鑑意見中卻寫無，「評鑑委員應該用偽造公文起訴，如果這不是偽造，什麼才是偽造？」且從接受特教評鑑的老師意見中可得知，目前評鑑委員不夠專業，很多學者可能是學術專業但並非特教實務專業，延伸出的問題便是不了解教學現場。

張旭政說，特教老師對此也反映，評鑑委員長給予無關的意見甚至雞蛋裡挑骨頭，問題都源自於不夠專業，甚至上一次跟下一次的評鑑委員給出截然不同的意見。教學評鑑委員包括特教專業團體代表、學者以及家長，但前兩類均較少實務經驗，不了解教學現場問題只會指責、要求，也沒有後設機制去指導評鑑委員，「這樣的評鑑不是整人是什麼？」

張旭政也說，特教老師不排斥評鑑，但如今這樣的評鑑不會促成進步，只會讓老師受挫折和羞辱。《特教法》預計將於本會期進行修訂，全教總要求教育部正視問題，好好思索修法應該怎麼做、才能協助第一線教師。