高中制服廢除繡姓名學號？ 潘文忠：盤點意見評估

台北市成功高中日前針對取消校服縫繡姓名的提案遭到否決，引起社會討論。立委王婉諭今天指出，繡姓名有違個資安全，呼籲教育部應全面廢除。教育部長潘文忠對此表示，繡名字與否需做討論研議，且涉及教學現場的細節，會再蒐集、盤點相關意見進行評估。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部業務報告並備質詢。王婉諭表示，先前向國教署調閱公文，卻獲得2014年曾發函學校依性別平等教育法的精神自我檢核，檢核項目之一規定不可因學生性別而限制學生服裝穿著，僅規定男生須繡姓名。她不解這內容前後矛盾，且成功高中是男校，繡姓名有違個資安全，應全面廢除。

潘文忠表示，不清楚這份公文，但他強調，教育部本身對於學生服儀有與地方討論及規範，包含之前天氣冷，也有提出這種不能為了穿制服而穿制服，都是處理原則，但沒細緻到繡學號、繡名字的規範。他說，繡名字、學號的安全顧慮需要再討論一下，因為很多學校連名字都沒繡，有些有繡。