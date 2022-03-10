體育署長懸缺189天 潘文忠：積極尋覓人選

體育署前署長張少熙去年9月2日請辭後歸建台灣師範大學，由常務次長林騰蛟暫代署長至今，但署長懸缺至今已189天，仍未找到合適人選。教育部長潘文忠今天表示，林騰蛟熟悉體育事務，目前仍在積極尋覓人選。至於滑冰國手黃郁婷的爭議事件，潘文忠表示，國訓中心以及各單位訓練過程會深刻讓選手了解事件的嚴重性。

東京奧運商務艙風波讓張少熙請辭，教育部長潘文忠去年9月被問及此事時，表示張少熙表達辭意後相當堅決，但仍盡心投入東京奧運，賽期間在會場來回往返2000多公里路。至於新人事規畫，潘文忠當時則把手指尖放在太陽穴上轉，比出「傷腦筋」的手勢，並說一定會積極尋覓人選。

體育署長懸缺至今已189天，林騰蛟持續代理中。立委陳秀寶質詢時表示，體育署進來的紛紛擾擾讓民眾關心，體育署長必須能盡快確認，讓體育署長能專職專責。

潘文忠表示，過去以來有徵詢、評估過，至今尚未徵詢到合適人選，必須要選出最適切的人才。

另外，我滑冰國手黃郁婷赴陸期間因為穿中國大陸隊服引發爭議，體育署近來做出決議，決定即日起停止補助黃郁婷兩年培訓補助和參賽經費；至於國手資格，則要依照奧會憲章、參賽處理辦法等規定，由協會開會討論。體育署也表示，將盡速修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文，讓未來國家代表隊成員的言行紀律受到更明確規範。

潘文忠說，停發兩年培訓經費，對選手來說，就是嚴厲的警訊。選手、教練訂有有培訓辦法，現在就是要更明確的規範，希望國家代表要遵循，未來國訓中心、各單位訓練過程也會深刻讓選手了解相關規範。