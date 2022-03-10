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新北高中教甄改制 初試僅考專業科目、本土語認證有加分

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局表示，高中聯合教甄簡章預計於3月30日公告甄選報名系統。圖／新北教育局提供
新北教育局表示，高中聯合教甄簡章預計於3月30日公告甄選報名系統。圖／新北教育局提供

因108新課綱的變化，及國家語言發展法三讀通過，新北市高中聯合教甄自111學年度起，初試取消教育專業科目，僅考各甄選科目專業能力，如有本土語能力認證，可額外加分。新北教育局表示，簡章預計於3月30日公告甄選報名系統。

以往新北高中教甄有教育專業科目，及各甄選科目專業能力，但新北教甄委員會考量，教師資格檢定中的中等學校類科，已涵蓋教育專業科目範疇。經討論後，委員會主委、竹圍高中校長楊耀焜表示，下學年度將調整，初試為僅考「各該甄選科目專業能力」1科，並延長應試時間為90分鐘。

楊耀焜認為，新課綱實施後，甄選焦點應集中在課程設計、教學、評量能力，以及跨領域課程、專題實作等多樣課程專業，鼓勵新科教師應強化自身專業知能。

此外，隨著國家語言發展法三讀通過，111學年度各級學校都須將「本土語」納入部定必修課程，為增進本土語專業師資，新北教育局今年將本土語語言能力認證，列入教甄加分條件，包含閩南語、客語及原住民語3項語別，認證達中高級以上，一項認證初試總成績就加1分，最多可加2分。

教育局長張明文表示，新北自108學年度起，開放具特殊優良表現教師得免教甄初試，以外加名額進入複試；另有保障身心障礙者權益、特殊專長獲獎，或曾代表新北參加體育競賽獲獎教師等加分制度，今年為因應新課綱及本土語必修課程，再度進行調整。

教育局補充，教甄選簡章預計於3月30日，公告於新北市教師聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），隔日公告甄選第一次缺額。

因108新課綱的變化，及國家語言發展法三讀通過，新北市高中聯合教甄自111學年度起，初試取消教育專業科目，僅考各該甄選科目專業能力。圖／新北教育局提供
因108新課綱的變化，及國家語言發展法三讀通過，新北市高中聯合教甄自111學年度起，初試取消教育專業科目，僅考各該甄選科目專業能力。圖／新北教育局提供

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