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少子化掀私校退場潮…私中校產保衛戰 為何「美夢」難以成真？

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私中保衛校產大作戰 為何「美夢」難以成真？

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
少子化掀私中退場潮，私校對於退場發展多有一番想像，夢想成真者卻寥寥可數。示意圖。本報資料照片
少子化掀私中退場潮，私校對於退場發展多有一番想像，夢想成真者卻寥寥可數。示意圖。本報資料照片

少子化掀私中退場潮，私校對於退場發展多有一番想像，夢想成真者卻寥寥可數。有私中校長認為，轉型如同創業，必須投入資金及人才，但退場董事會往往已沒錢沒心力，轉型難上加難；也有教師團體認為，私校若停止辦學，等同違背董事會最初捐資興學的理念，就該把政府投資的校產、校地歸還政府，由政府擔任公正第三人重新統籌分配。

近年已有超過10所私中停辦，私中停招速度也越來越快，範圍更從偏鄉跨至都市。一位不具名私中校長無奈表示，少子化衝擊教育大環境，不少私校若評估撐不過就只能嘗試轉型，但轉型就像是重新創業，退場私校多數都已在虧損經營，沒有錢又沒有專業人才，根本不用妄想重獲新生。

全教總理事長侯俊良也說，若學校董事會已經失去私校興學的熱情，或只想將校產私有化，那不管如何就是很難轉型成功。他認為不僅教育部有責任，董事會也有責任，縱使大環境少子化，也有私校經營的「小而美」，若私校願意做出改變，願意好好經營校務，也具備公共性的理念，不會完全沒機會。

實踐大學前校長陳振貴過去也曾見證過想轉型為長照機構卻失利的退場私校，他說，若要改辦長照機構，則要依據衛福部「長期照顧服務機構法人條例」及相關流程辦理。不過現行因轉型門檻高，已有不少私校正在利用「買賣董事會席次」的方式脫手校產，倘若接手的董事會不善於經營或轉型，退場私校的下一步仍是無解。

高教工會組織部主任林柏儀則認為，私中董事會過去「捐資興學」，基於辦學目的，政府容許他免稅，甚至撒下大筆補助款，但若辦學成果不佳，好比私中想改辦幼兒園或是長照機構，已完全違背當初捐助目的，此時政府就該進場擔任公正第三人，並經由公共審議，讓校產能重新被再利用，否則讓把學校辦倒的董事會自己轉型，「以過去經驗來看，每一個都失敗」。

長照 少子化 創業

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