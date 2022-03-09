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台師大首推「師拓大師管理班」 12日登場

聯合新聞網 / 台北訊

圖/台師大提供
圖/台師大提供

為因應後疫情時代的產業變局與企業需求，國立臺灣師範大學進修推廣學院2022「1st 師拓大師管理班」（https://reurl.cc/5GvyZn

自3月12日起登場，該班專門為後EMBA的職場菁英思考設計，透過六堂重量級講座傳授「六力」，提供多元跨域的學習加持。

師大進修推廣學院指出，後疫情時代的氛圍，讓許多企業中高階主管們比年輕人更加焦慮，對快速進修領導管理有迫切的需求，師大進修推廣學院致力結合理論與實務，創造社會人士繼續回到課堂分享與交流的空間，今年將首開「1st 師拓大師管理班」。

「1st 師拓大師管理班」鎖定後EMBA的企業菁英為主要招生對象，課程規畫藉由與大師面對面與談，讓學員廣泛吸收、快速備強實力迎戰千變萬化的新局。

該院指出，管理班取名「師拓大師」，師可字解釋為大師、也是學習之意。拓字則有開拓、開疆闢土之意，同時也融入networking（人脈的拓展）的概念，期望連結大師與自身、同學們的專業，產生火花與共鳴。他更希望透過「1st 師拓大師管理班」建立合作機制，協助成員找到未來藍圖共同前進。

六堂重量級課程包括媒體影響力、策略管理力、人資法令影響力、財務行銷力、經營管理數位力、企業永續治理力等「六力」，分別由華視新聞台長陳雅琳、中華企經會榮譽理事長陳定國、前勞動部勞動力發展署署長黃秋桂、臺師大運動休閒與餐旅管理所優聘教授方進義、特波國際總經理蕭世貴、臺師大環境教育研究所教授葉欣誠、英國標準協會BSI 東北亞區總經理蒲樹盛、KPMG安侯永續服務公司董事總經理黃正忠等各領域頂尖專家授課。

台師大

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