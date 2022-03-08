戰況膠著！留俄台生逾烏克蘭4倍　教育部急查53人名單

烏俄戰火持續延燒，俄羅斯遭國際經濟制裁，除盧布大貶外，國際信用卡發卡公司也陸續暫停俄羅斯業務。教育部近期則與外交部駐俄羅斯代表處即刻經查轄區內學生名單，俄羅斯留學生目前已掌握53人，必要時將提供協助。

烏俄戰火延燒逾10日，教育部2月底統計，台灣留學烏克蘭學生共計12人目前均以返台或抵達波蘭境內。駐俄羅斯代表處日前已發文要求轄區內國人回報聯繫資訊，轄區包括俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯，以及中亞哈薩克等五國、高加索亞美尼亞三國以及摩爾多瓦，共計12國。

教育部表示，駐俄羅斯代表處教育組正清查轄區所有留學生名單，目前已掌握俄羅斯留學生53人，人數約是留烏學生的四倍，同樣捲入戰爭風暴中的白俄羅斯則無台灣留學生。

有鑒於俄羅斯遭各國經濟制裁，盧布近期大貶、物價飛漲，國際信用卡發卡機構也陸續暫停俄羅斯業務，但據了解，台灣仍有銀行持續辦理俄羅斯轉帳業務。教育部說明，目前駐俄羅斯代表處教育組與留學生均保持聯繫，尚未接獲留學生生活遭困，將留意當地情勢，並隨時提供相關協助。

教育部也說，若俄羅斯留學生如有急難事項，駐俄羅斯代表處24小時緊急聯絡電話+7-969-008-6111聯繫。