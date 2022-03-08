早修、第八節不考試 北市邀各界商議注意事項違規開罰

今年8月1日起公私立高中每周朝會至多1次，早修、第八節不能小考，多數北市學校都能配合，早已不再非學習時數時間進行評量，現在高一、高二學生也已無第八節課規劃，在新課綱之下老師的課程安排也漸漸轉為評量學生的學習表現。北市教育局表示，近期將邀集校長協會、教師會、家長會及學校代表召開研商學生在校作息時間規劃與注意事項。

中正高中校長江惠真表示，新課綱實施素養教學導向，相較於過去要求學習成果，如今更為重視學生的學習表現，除了教育部要求早修、第八節不能小考，近年來評量方式也漸漸改為學習單驗收，若有學生提早來學校早自修，學校各處也安裝呼叫設施提供緊急使用，且校內老師上班時間沒有變，早上會安排教官或學務處人力在校園內走動巡視，維護校內學生安全。

江惠真表示，校內早已施行早自習自主學習，學生大多有自制力安排時間，這也呼應以人為本的彈性教學導向，民主氛圍建立在自主環境，學生也應學習自律自愛，才能打造一個優質的學習環境。

永春高中校長張云棻表示，多數學校都會遵守非學習時數的評量列入成績，因此早修已沒有規劃考試，通常讓學生晨間閱讀或是播放英聽練習，另外目前會有第八節多為高三的學生，則需要老師重新規劃課程進度。至於學生若提早到校，老師及教官都已經抵達，並無安全疑慮，只是對於希望保持早自習的學生，學校難以規劃統一安排，只能讓學生先自主學習，也提醒自主學習也非漫無目標，學習如何善用時間才能達到更好的效果。

私立延平高中張漢鏞表示，過去會在早自習、第八節讓學生練習習題，由於不列入成績，並不算是考試性質，如今配合政策，學生若是在8點之前到校，早自習就完全作為學生自主學習的時間。

北市教育局表示，將邀集校長協會、教師會、家長會及學校代表召開研商台北市高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項會議，後續對於違反相關規定的學校，將依相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。