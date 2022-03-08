研究蛇類眼睛演化 中市高中生與科博館團隊登國際期刊

台中市常春藤中學學生黃晨瑋熱愛野外自然觀察，加入科博館生物學組研究團隊，歷經1年多時間研究館藏33種台灣原生種、1176件蛇類標本，並以《蛇眼大小與棲地及晝夜活動模式的相關性》登上國際期刊，是科博館首次與高中生合作，體現108課綱探究與實作的佳例。

國立自然科學博物館指出，國際知名期刊《生態與演化前沿》（Frontiers in Ecology and Evolution）今年1月刊登《蛇眼大小與棲地及晝夜活動模式的相關性》，世界蛇類權威康乃爾大學教授Harry Greene讀到此文讚賞，肯定高中生利用標本能探討演化議題。論文連結： https://doi.org/10.3389/fevo.2021.821965。

黃文山研究團隊指出，眼睛是動物接收外界環境的重要器官之一，眼球越大的動物，視力、敏感度、動態分辨率越好。傳統上認為，蛇類由穴居的蜥蜴演化而來，由於洞穴幾乎沒有光線，所以較依賴嗅覺與觸覺等其他感官，而不依賴視覺探測環境，故眼睛較小。然而，高度多樣的蛇類物種與生存方式是否會影響其視覺功能？仍然是個未解之謎。

108課綱強調學生適性發展、培育素養，黃晨瑋從國小開始喜歡野外自然觀察，對蜥蜴、蛇等爬蟲類感到興趣，大量閱讀圖鑑，「動物的生態與行為特性常影響牠們的視力演化，在蛇類之間是否也存在這樣的關聯性？」他帶著這樣的好奇心，加入科博館研究團隊。

「科學研究的過程並不像過去想像的簡單！」黃晨瑋舉例，標本長期浸泡在酒精裡身體捲曲，眼睛大小和頭長、頭寬的數據是否會有誤差？能不能呈現最客觀的數據與資料？都會影響解析結果，要大量參考過文獻和相關研究成果，提出科學新觀點。