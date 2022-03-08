南市課中差異化教學當領頭羊 教學影片供全國教師參考

台南市教育局拔尖扶弱，為讓學生適性學習，運用數位學習平台融入「課中差異化教學」，從學力測驗看到偏鄉學生成績進步，多名已投入差異化教學的老師、校長拍成影片，分享教學經驗，今天下午發表成果，教育部資科司長郭伯臣參加首映，共同見證，他表示，將把影片供全國教師參考。

南市從109學年度結合教育部因材網平台，以科技輔助實施差異教學，新生國小教師麥德莉所帶的班級，小三時學力測驗成績低於市平均，到了5年級已高於市平均。局長鄭新輝表示，因老師都會線上教學，正全面推動，山上國小剛實施，是以能力分組來做差異教學，中上程度練習自學能力，老師把較多時間放在後段學生，陪伴學習。

鄭新輝說，傳統教學方式，部分前段學生因老師所教的都會，覺得無聊，也浪費時間，部分後段學生則聽不懂，成績無法提升，為此推動課中差異化教學，結合因材網平台做適性教學。也因為遇到疫情，老師都學會線上教學，都知道如何利用平台引導學生學習，讓差異性教學順利推動，許多學校、老師陸續實施，也累積經驗，並由山上國小校長蘇耿義、龍山國小校長方建良，以及7名老師，新民國小施瀛欽、新生國小麥德莉、南化國小許游雅、鹽水國小何鳳珠、官田國小林珮瑀、東原國中林子翔、左鎮國中沈孟樺此拍成影片，分享課中差異化教學經驗。

市長黃偉哲表示，看了影片後深受感動，以前念書的時候也曾經做過班上的陌生人，陌生人有兩種，第一種是這教的都會了，在那邊浪費時間，不是神遊太空，就是做一些奇怪的動作，希望老師重視；另外一種陌生人是跟不上進度，但不代表不認真或不想學習，只是沒跟上教學進度，卻往往被放棄，透過差異化教學，就可避免類似情形發生，發會最大學習效能。

郭伯臣在任教大學時與團隊開發因材網平台，他說南市走在課中差異性教學最前端，從數據也發現實施後學生的成績高於平均值，這樣的學習如量身訂做學習，幫助老師找到學生的弱點及學習路徑，多名有經驗老師透過影片分享差異性教學的經驗，將推到各校做為參考，讓科技輔助學習進一步落實。