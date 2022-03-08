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逢甲管樂全國學生音樂賽九連霸 靠公演累積經驗

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中逢甲大學管樂團摘下「大專管樂合奏Ｂ組-特優」，更是9連霸殊榮。圖／逢甲大學提供
台中逢甲大學管樂團摘下「大專管樂合奏Ｂ組-特優」，更是9連霸殊榮。圖／逢甲大學提供

疫情影響，睽違2年「110年全國學生音樂比賽」，6日在霧峰國立台灣交響樂團演奏廳舉行，共計12所中區大專院校參與，台中逢甲大學管樂團摘下「大專管樂合奏Ｂ組-特優」，更是9連霸殊榮。逢甲大學分享，樂團多參與公益演出，訓練抗壓力，對於參賽幫助相當大。

指揮老師呂彥慶表示，因疫情影響，此次在練習的過程中受到百般困難，但學生憑藉對音樂的熱情，克服艱難、努力練習，才能有如此亮眼的成績。

帶團老師林聖翰也說，公布得獎時，大家都非常激動，許多學生流下感動的眼淚。

林聖翰分享，管樂比賽看似溫柔、平靜，但其實內心需要很強大的抗壓程度，所幸逢甲管樂每年舉辦社區音樂會，透過公益演出來奠定實戰經驗，最重要的還是學生們自我要求、加強練習，才能得到9連霸的殊榮。

逢甲管樂團成立至今已42年，從100學年度至今已榮獲特優獎9連霸的肯定，團員們有著喜愛管樂的心，樂於付諸於社會公益，往年透過聯合公演、小型室內樂、社區音樂會等，將管樂表演傳遞給更多民眾。

今年再度勇奪特優，逢甲管樂的師生都感到非常榮耀，也在求學生涯中留下難忘的經驗。

台中逢甲大學管樂團摘下「大專管樂合奏Ｂ組-特優」，更是9連霸殊榮。圖／逢甲大學提供
台中逢甲大學管樂團摘下「大專管樂合奏Ｂ組-特優」，更是9連霸殊榮。圖／逢甲大學提供

交響樂團 疫情 逢甲大學

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