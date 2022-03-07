南市校長協會：校園需和諧 校長遴選非權力遊戲的棋子

全國中小學校長協會理事長張信務、台南市中等學校校長協會理事長洪慶在及中小學校長協會理事長李添旺反對校長遴選委員會納入浮動委員代表，要求維持現行的遴選制度，並建請教育部盡速推動教師評鑑制度，提升教學品質，保障學生受教權。

南市校長協會針對市議員許又仁今天提出「校長遴選委員會應設置浮動委員」，表示反對。回應如下：

一、南市依法訂定校長遴選委員會及運作方式，多數縣市國中小校長遴選制度大多以此方式辦理。校長協會表示，各縣市針對國中小學校長遴選委員會的組織及運作方式，已有國民教育法及相關法令為依據，且遴選委員會的設置及運作屬於內部任務編組性質，含主管機關代表、學者專家代表、曾於教學或行政領導獲市級以上獎項之校長代表、曾於教學或行政領導獲市級以上獎項的教師代表、學校家長會代表及社會公正人士等，已經充分體現民主精神。

二、校長遴選委員會任務要為學校選出優質校長，不是利益團體權力角逐的競技場。教育局每年在校長遴選結束後，皆會邀請校長及有關人員辦理檢討會，傾聽各界聲音並即時回應修正，邀請校長及相關人員進行檢討並微調遴選制度，讓校長遴選制度更臻完善。

縣市合併前原台南市曾經實施過浮動委員設計，卻讓多數校長感覺沒有尊嚴，遴選期間要應各開缺學校邀請到各校教師集會及家長會報告及說明治校理念，疲於奔命，對校務推動造成影響，也打擊個人工作士氣。除了部分表現績優的校長，逢遴選時，選擇退休，也會影響未來國中小校長甄選的報考意願，領導人才及素質會降低。

三、建請教育部盡速推動教師評鑑制度，提升教學品質，保障學生受教權。因為關乎學生受教權最為關鍵的是老師，去年教師法修訂後已有淘汰不適任老師機制，但是應該在尚未成為不適任前，就應該建立教師評鑑制度，避免老師保守閉門造車的心態，能夠民主的接受家長及專家學者的意見，維護學生受教權。