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校長遴選浮動委員引爭議 台南教育局：會引發不安與困擾

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育產業工會及多名議員建議校長遴選委員會家長、教師代表採浮動委員，教育局認為會衍生不必要的校園爭議與困擾。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育產業工會及多名議員建議校長遴選委員會家長、教師代表採浮動委員，教育局認為會衍生不必要的校園爭議與困擾。記者鄭惠仁／攝影

台南市議員許又仁等人及南市教育產業工會、教師會今天建議，未來校長遴選，家長會及教師代表能採浮動委員制，教育局表示，南市國中小校長遴選已建立多元參與的民主化遴選機制，每年為出缺學校遴選最合適的校長。穩定發展且有效能的遴選制度得之不易，不宜每逢一段時間就把敏感議題重提，引發校長不安與不必要的困擾。

教育局表示，南市校長遴選委員會的組成包含學者專家、教育行政人員、校長、教師與家長，各占1/5，透過多元民主的參與程序，就有資格參與遴選的候選校長中，為出缺學校選出最合適的校長，在實質運作上已符合民主化要求。至於誰最適合擔任校長遴選委員或許各有不同看法，但由學理的角度看，參與者除了要考量專業性、權責性與經驗外，也要符合信賴度與利益迴避原則。目前南市的遴選委員代表已符合上述原則，沒必要再以浮動委員代表，衍生不必要的校園爭議與困擾。

南市中等校長協會理事長洪慶在、國中小校長協會理事長李添旺表示，有人一再主張校長遴選委員中，教師和家長要採浮動委員，校長協會堅決反對。試問，如果出缺學校校長由學校教師投票選出來，選上的校長是不是以後都要聽老師的才能做事？反之，如果為了學校或學生好，校長能不能為學校或學生選好老師？學生和家長是不是也可以選老師來教？老師又做何感想？校長辦學品質絕對不是靠學校老師投票選校長就能決定，老師選校長也不是更民主，反而是反淘汰，會讓認真的校長裹足不前，不敢勇於承擔。

教育局指出，南市校長遴選已由要點修為辦法，提升至自治法規的位階，目前制度穩定運作，家長及教師也有一定的共識，採固定委員制，可避免校長遴選前到處拜訪、請託，甚至動用許多人事關係，現行做法可維持校長的尊嚴及校長彼此間的關係，教育局將持續確保制度穩定運作，以達到公平、公正、公開的方式，為學校遴選出適才適所的校長

校長遴選 教育局 投票

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