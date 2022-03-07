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推出學習歷程商品化課程 北科大：向社會大眾致歉

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
北科大販賣學習歷程商品課程，教育部將懲處。記者董俞佳／翻攝
北科大販賣學習歷程商品課程，教育部將懲處。記者董俞佳／翻攝

北科大是技職招生制度設計的兩大委員會主委學校，不過，竟然傳出公然帶頭進行軍備競賽，推出學習歷程相關課程，每期收費8千元。教育部今天指出，將懲處相關人員。北科大表示，該課程尚未有任何學生報名，也尚未開課，對此，向社會大眾致歉。

全國教師工會總聯合會今天指出，北科大公然將學習歷程以商品形式販售，該校推出課程包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」，以上課程都是五日課程，每期收費8千元，預計招收國二至高三學生。

北科大表示，該校進修部所屬推廣教育中心同仁在校內審核機制尚未完成時，逕自於後台將未審核完成的課程「國高中升學&專長探索」上傳公告，由於此課程設計不當，北科大為此鄭重向社會大眾致歉。

北科大表示，進修部3月3日發現錯誤後，立即請推廣教育中心撤除訊息、課程下架，本課程尚未接獲任何學生報名，也尚未開課，內部並已進行嚴正檢討及失職人員懲處。

北科大表示，一向嚴守招生倫理守則，未來對招生相關的研習講座、課程、營隊等活動，必更加審慎進行規劃與審核，避免類似事件再次發生，以維護招生公平性。

北科大販賣學習歷程商品課程，教育部將懲處。記者董俞佳／翻攝
北科大販賣學習歷程商品課程，教育部將懲處。記者董俞佳／翻攝

北科大 教育部

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