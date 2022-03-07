校長遴選民主化 台南教產：教師、家長代表列浮動委員

台南市國中小校長遴選作業已啟動，教育產業工會及教師會及多名市議員今天主張校長遴選時，學校教師及教師組織的聲音應給予更多發聲管道及尊重，建議將教師、家長會代表納入校長遴選委員會浮動委員，台南市教育局表示，將列入參考及討論。

會中也建議出缺學校應辦理校長辦學概況問卷調查、校長遴選委員會副主任委員由市府人事處長擔任、出缺學校成立工作小組，讓家長、教師意見可傳達到遴選委員會以為參考。

台南市議員許又仁表示，繼台中、台北市政府將教師、家長會代表納入校長遴選委員會浮動委員後，高雄市政府也從今年實施，但台南仍停留在「代理人」制度，由幾十所出缺學校找幾個人當代表，不夠民主，建議未來能跟進。

台南市教育產業工會、台南市教師會針對國中小校長遴選舉行記者會，有市議員李中岑、李鎮國、周麗津、曾旺詮、盧崑福、林美燕、呂維胤、沈鎮東等人參加。教產組織表示，教育局辦理「校長遴選作業說明會」由遴選學校行政人員及校長參加，卻沒有教師參與，教師們通常不了解校長遴選的重要注意事項，參加遴選的校長在校長辦學理念說明會時會呈現自己對出缺學校的辦學理念，但教師對於未來校長的辦學理念，甚至最重要的「校務發展會議」要議決「學校需求建議書」及提送「校長人選建議名單」，幾乎全無概念。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，該會每年都會舉辦教師專屬的「校長遴選作業說明會」，各校教師不應錯過，教育局甚至應鼓勵參加。目前國立高中職校長遴選，校內會成立「工作小組」，辦理遴選作業並讓學校教師代表、家長代表充分參與，更能為學校遴選到最適合的校長，建議能仿效。

過去台南市校長遴選委員會副主任委員由市府人事處長擔任，但2020年起改由教育局副局長擔任，教產表示，多元參與、專業導向一直是遴選委員會的屬性，人事系統在各級機關具備行政中立與專業幕僚的功能，建議恢復原先做法由市府人事處長擔任委員會副主任委員。