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北科大販售學習歷程課程 教育部將懲處
北科大公然將學習歷程以商品形式販售，三項課程每期收費八千元，遭全教總譴責，目前雖緊急撤下課程，但引發軒然大波。教育部表示，將函請北科大提出檢討報告及懲處名單。
除了要求北科大檢討之外，教育部表示，再次通函各校，嚴守招生倫理守則，如確有招生不公的情事，查證屬實，將予行政糾正並追回「選才專案辦公室計畫」經費補助款項，嚴重者並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款參據。
根據全國教師工會總聯合會，北科大公然將學習歷程以商品形式販售，該校推出課程包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」，以上課程都是五日課程，每期收費8千元，預計招收國二至高三學生。
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