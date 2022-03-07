學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

學習歷程驚傳商品化。全國教師工會總聯合會今天指出，北科大公然將學習歷程以商品形式販售，該校推出課程包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」，以上課程都是五日課程，每期收費8千元，預計招收國二至高三學生。據了解，北科大已緊急將課程撤下。全教總呼籲教育部徹查。

全教總理事長侯俊良指出，為避免學習歷程變成軍備競賽，教育部再三強調學習歷程將以高中校內能產出的成果為主。並多次發文給大專院校，不宜以學習歷程名義辦理具有金錢對價關係的招生活動。這必須確實執行，以免增加師生家長不必要的壓力。

全教總副秘書長張瓊方表示，令人難以置信的是，北科大是技職招生制度設計的兩大委員會主委學校，竟然公然違反上述原則，等於帶頭進行軍備競賽。

目前北科大已經緊急將課程撤下，張瓊方表示，北科大要說清楚、講明白，而非默不做聲地把課程撤下，假裝一切都沒發生。她也提到，如果教育部對這樣的行為沒有任何說法，難道其他學校不會仿效嗎？如果是這樣，還要繼續推動學習歷程下去嗎？

根據全教總提供的資訊，北科大營隊舉辦的時間多於四技二專申請入學前，講師也掛名台北科大單位、課程結束後也能取得印有北科大校長官銜的證書。全教總指出，該校上述行為已經嚴重違反招生倫理，應該受到社會嚴厲譴責。