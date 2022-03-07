班級人數調降？差1人就差很大 苗縣府教育處要評估

少子化趨勢，苗栗縣家長協會爭取調降國小、國中班級人數上限，但縣府教育處估算只要往下調1人，第1年就要增加約1300萬元支出，更衝擊到額滿學校，教育處長葉芯慧回應後續會審慎評估。

苗栗縣家長協會成立第19年，今年3月5日在頭份市君樂飯店辦理第1屆「教育處長與家長會有約」座談會，苗栗縣家長協會理事長黃正銘身兼全國家長會長聯盟理事長，他表示，少子化持續影響，一些縣市都有調降班級人數上限的聲音，有助老師更專注學生，有更大的關懷度，此外，班級數變少，也會造成超額老師問題。

家長協會建請教育處應調降班級人數上限，教育處回應，目前依據國民小學與國民中學班級編制及教職員編制準則，編制班級人數，國小29人、國中30人為原則，預估下學年新生班級國小238班、國中136班，如果調降1人，國小28人，國中29人編班，國小、國中分別增加5班、3班，包括人事費、水電費、班級費、業務費等，一年約需增加支出1292 萬元，且逐年增加支出。

此外，全縣下學年新生額滿學校有照南國中、頭份國中、信義國小，如果調降班級人數，需轉介更多學生至鄰近學校就讀，對於學生就近入學權益影響更為深遠。

葉芯慧說，調降班級人數牽涉層面相當廣，教育處會參酌其他縣市的相關做法，就學習權、財政等方面後續評估。