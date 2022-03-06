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FRC機器人區賽今決賽 全台35隊搶4名額赴美參加總決賽

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市與鴻海教育基金會合作，爭取「2022 FRC機器人區域大賽」，是台灣首次舉辦FRC區賽，免出國就能參賽。本報系資料照
新北市與鴻海教育基金會合作，爭取「2022 FRC機器人區域大賽」，是台灣首次舉辦FRC區賽，免出國就能參賽。本報系資料照

FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，難度與等級最高的機器人競賽之一。新北市府與鴻海教育基金會合辦，台灣首屆FRC機器人區域大賽，吸引全台35支高中職隊伍參與，經過前兩天的競賽，新北安康高中暫排第6名，下午將進行決賽，最後4支隊伍將獲赴美參加總決賽資格。

FRC區賽於3月4日到6日在新北市工商展覽中心舉行，全台有35支高中職隊伍、超過千名師生參與，新北市則有7校報名參賽，包括安康、板橋、恆毅、中和、南山、格致及崇光高中，其中安康高中目前暫排第六名。

美國國際非營利組織 (For Inspiration and Recognition of Science and Technology，簡稱FIRST)專門舉行從學齡前到高中的各項機器人賽事，其中針對高中生舉行的FRC大賽，為此系列的最高等級，也被稱為全世界最難的高中學生機器人比賽。往年台灣選手都要遠赴澳洲參加，這次新北市與鴻海教育基金會合作，成功爭取區賽在台辦理。

FRC比賽過程考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，競賽方式分為練習賽、資格賽、淘汰賽和決賽，需製作一台機器人透過與不同隊伍合作完成任務。資格賽分為紅、藍聯盟由各三隊組成，經由每場聯盟勝負累計積分，最後計算各隊累計積分；淘汰賽則由8支最高分數的隊伍，挑選其他2隊，分別組成8個聯盟，進行淘汰賽及決賽，聯盟冠軍3隊取排名前2隊，可代表出國赴美。

原先將由取得聯盟冠軍的3隊，與第一次參與FRC競賽的新秀獎，代表台灣出賽。不過新北教育局技職教育科長江彥廷說，FRC總會說新秀獎並沒有代表權，因此將由聯盟冠軍前2隊、工程啟發獎與區域賽主席獎各1隊，赴美國休士頓參加總決賽。

已參加FRC大賽3年的安康高中，此次區賽暫排第六名。本報系資料照
已參加FRC大賽3年的安康高中，此次區賽暫排第六名。本報系資料照

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