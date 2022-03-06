聽新聞
test
0:00 / 0:00
FRC機器人區賽今決賽 全台35隊搶4名額赴美參加總決賽
FRC（FIRST Robotics Competition）是全球最知名，難度與等級最高的機器人競賽之一。新北市府與鴻海教育基金會合辦，台灣首屆FRC機器人區域大賽，吸引全台35支高中職隊伍參與，經過前兩天的競賽，新北安康高中暫排第6名，下午將進行決賽，最後4支隊伍將獲赴美參加總決賽資格。
FRC區賽於3月4日到6日在新北市工商展覽中心舉行，全台有35支高中職隊伍、超過千名師生參與，新北市則有7校報名參賽，包括安康、板橋、恆毅、中和、南山、格致及崇光高中，其中安康高中目前暫排第六名。
美國國際非營利組織 (For Inspiration and Recognition of Science and Technology，簡稱FIRST)專門舉行從學齡前到高中的各項機器人賽事，其中針對高中生舉行的FRC大賽，為此系列的最高等級，也被稱為全世界最難的高中學生機器人比賽。往年台灣選手都要遠赴澳洲參加，這次新北市與鴻海教育基金會合作，成功爭取區賽在台辦理。
FRC比賽過程考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，競賽方式分為練習賽、資格賽、淘汰賽和決賽，需製作一台機器人透過與不同隊伍合作完成任務。資格賽分為紅、藍聯盟由各三隊組成，經由每場聯盟勝負累計積分，最後計算各隊累計積分；淘汰賽則由8支最高分數的隊伍，挑選其他2隊，分別組成8個聯盟，進行淘汰賽及決賽，聯盟冠軍3隊取排名前2隊，可代表出國赴美。
原先將由取得聯盟冠軍的3隊，與第一次參與FRC競賽的新秀獎，代表台灣出賽。不過新北教育局技職教育科長江彥廷說，FRC總會說新秀獎並沒有代表權，因此將由聯盟冠軍前2隊、工程啟發獎與區域賽主席獎各1隊，赴美國休士頓參加總決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言