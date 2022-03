FRC機器人區賽今決賽 全台35隊搶4名額赴美參加總決賽

FRC(FIRST Robotics Competition)是全球最知名,難度與等級最高的機器人競賽之一。新北市府與鴻海教育基金會合辦,台灣首屆FRC機器人區域大賽,吸引全台35支高中職隊伍參與,經過前兩天的競賽,新北安康高中暫排第6名,下午將進行決賽,最後4支隊伍將獲赴美參加總決賽資格。

FRC區賽於3月4日到6日在新北市工商展覽中心舉行,全台有35支高中職隊伍、超過千名師生參與,新北市則有7校報名參賽,包括安康、板橋、恆毅、中和、南山、格致及崇光高中,其中安康高中目前暫排第六名。

美國國際非營利組織 (For Inspiration and Recognition of Science and Technology,簡稱FIRST)專門舉行從學齡前到高中的各項機器人賽事,其中針對高中生舉行的FRC大賽,為此系列的最高等級,也被稱為全世界最難的高中學生機器人比賽。往年台灣選手都要遠赴澳洲參加,這次新北市與鴻海教育基金會合作,成功爭取區賽在台辦理。

FRC比賽過程考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧,競賽方式分為練習賽、資格賽、淘汰賽和決賽,需製作一台機器人透過與不同隊伍合作完成任務。資格賽分為紅、藍聯盟由各三隊組成,經由每場聯盟勝負累計積分,最後計算各隊累計積分;淘汰賽則由8支最高分數的隊伍,挑選其他2隊,分別組成8個聯盟,進行淘汰賽及決賽,聯盟冠軍3隊取排名前2隊,可代表出國赴美。